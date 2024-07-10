Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı şarkıcı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Çıtak'ın gündem olan sözleri sonrası Tatlıses'in kızını silmesi ve İdo'nun yayınladığı kare dikkat çekti.
Şarkıcı Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve İbrahim Tatlıses de kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık ilişkisi olan Dilan Çıtak, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.