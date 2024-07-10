Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı şarkıcı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Çıtak'ın gündem olan sözleri sonrası Tatlıses'in kızını silmesi ve İdo'nun yayınladığı kare dikkat çekti.

Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli - 1

Şarkıcı Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve İbrahim Tatlıses de kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık ilişkisi olan Dilan Çıtak, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli - 2

Çıtak, paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli - 3

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la olan fotoğraflarını silmesi ve onu takibi bırakması dikkat çekti.

Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli - 4

İDO'DAN BABAM PAYLAŞIMI

İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken oğlu İdo Tatlıses de babasıyla bir fotoğrafını yayınlayarak "Babam" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli - 5

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ GÜZEL KARIM"

Dilan Çıtak Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan eşi Levent Dörter de eşine "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" sözleriyle destek verdi.

Dilan Çıtak'tan dikkat çeken açıklama: Bir kız çocuğuna yapılan şiddet bilinmeli - 6

Öte yandan Dilan Çıtak ile İbrahim Tatlıses geçtiğimiz senelerde dargınlık yaşamıştı. ilan Çıtak Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire veren ancak kendisini ayıran babası İbrahim Tatlıses'e kırılmıştı. Ancak baba-kız bir süre sonra aralarındaki buzları eritmişti.

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