Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte
Son dönemde Dilan Polat'a karşı söylemleriyle dikkat çektikten sonra işyeri kurşunlanan Banu Parlak'ın başı dertte. Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Yağ yakma operasyonu sonucu yaralanan Aliye A., Banu Parlak'ın güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Merkezin operasyon yapma yetkisi bulunmayınca, Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Fenomen olarak tanındıktan sonra şarkı da çıkaran, şimdilerin güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.