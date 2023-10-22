Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı.



Parlak, Polat çiftini suçlamıştı.