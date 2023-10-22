Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte

Son dönemde Dilan Polat'a karşı söylemleriyle dikkat çektikten sonra işyeri kurşunlanan Banu Parlak'ın başı dertte. Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Yağ yakma operasyonu sonucu yaralanan Aliye A., Banu Parlak'ın güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Merkezin operasyon yapma yetkisi bulunmayınca, Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 1

Fenomen olarak tanındıktan sonra şarkı da çıkaran, şimdilerin güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 2

Güzellik merkezi zinciri sahibi, sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'la yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Banu Parlak'ın başı dertte.

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 3

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz yıllarda güzellik merkezi açmıştı. Bölgesel zayıflama hizmeti almak isteyen Aliye A. adlı müşteri, geçtiğimiz ay Parlak'ın Kartal'daki güzellik merkezine gitti.

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 4

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu kişiye yağ yakma işlemi uygulandı. İşlemin ardından Aliye A.'nın vücudunda kızarıklık ve yaralar oluşmaya başladı.

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 5

Müşteri Aliye A., güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'tan şikayetçi oldu. Şüpheli Banu Parlak hakkında taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği denetim raporunda şarkıcının açtığı merkezin operasyon yetkisi olmamasına rağmen söz konusu işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 6

İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim raporlarında, Aliye A.'ya "Enzimatik Lipoliz Enjeksiyon" adlı yağ yakma işlemi yaptığı belirlenen Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Dilan Polat polemiğinde dikkat çeken Banu Parlak'ın başı müşterisiyle dertte - 7

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı.

Parlak, Polat çiftini suçlamıştı.

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