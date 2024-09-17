Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edilmişti. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini sevinç ile karşılayan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." olmuştu.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Dilan Polat tahliye kararı sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" isimli yapmış ve dans ettiği görülmüştü.