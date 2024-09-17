Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sosyal medyayı eskisi kadar sık kullanmayacağını söyleyen Polat, art arda paylaşım yaparak takipçileriyle dertleşti.
Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edilmişti. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini sevinç ile karşılayan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." olmuştu.
AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM
Dilan Polat tahliye kararı sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" isimli yapmış ve dans ettiği görülmüştü.