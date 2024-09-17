Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sosyal medyayı eskisi kadar sık kullanmayacağını söyleyen Polat, art arda paylaşım yaparak takipçileriyle dertleşti.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 1

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edilmişti. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini sevinç ile karşılayan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." olmuştu.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Dilan Polat tahliye kararı sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" isimli yapmış ve dans ettiği görülmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 2

Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıp yapmayacağı sorulan Polat “Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım." ifadelerini kullandı.

Polat bu açıklamasından kısa bir süre sonra eşi Engin Polat ile fotoğraf paylaştı.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 3

"SESİMİ ÖZLEMİŞSİNİZ"

Yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Polat, her ne kadar sosyal medyadan uzak kalacağını söylese de takipçilerinin isteği üzerine paylaşım yaptı.

Polat "Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için, binlerce mesajlar. Şöyle bir göz gezdireyim dedim. Ama, hani böyle bir anda da olmuyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" dedi.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 4

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Polat, diz kapağındaki izini göstererek, "Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Konuşacak çok şey var ama şu anda bu konuyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Bunu kelimelerle ifade edebilmek çok zor. Şu anda bunun yeri ve zamanı değil. Çok zor çok..." dedi.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 5

"ÖNÜME BAKMAK İSTİYORUM"

Şu anda 49 kilo olduğunu belirten Polat şu açıklamayı yaptı:

"Önüme bakmak istiyorum, çocuklarımla birlikte olmak istiyorum. Çocuk, evlat, tüylerim ürperiyor. Dile kolay... Hep rüyalarımda Milan'ı okula kayıt ettirdiğimi görürdüm. Uyandığımda da 'Allah'ım Milan'ı okula kaydettirebilecek miyim' derdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum."

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 6

"KOĞUŞA DÖNERKEN BAYILIRDIM"

Cezaevinde zor günler geçirdiğini belirten Polat, "O görüşler 1 saatti cam arkasında, dokunmazdım pazartesi... Her koğuşa döndüğümde bayılırdım, yerlerde çok zordu. Hala unutamadım, hayat boyu da unutamam. Evlat bambaşka, Milan bana bir kez 'Sen çok kötü annesin, gelmiyorsun' demişti. Çok zordu, işte çok, her bir saniye" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 7

Polat daha sonra oğlu Milan ile arabada müzik dinledikleri anları takipçileriyle paylaştı.

Oğlunu okula kaydettirmeye giden Polat "Oturamadım tuhaf hissediyorum kalabalık insanlar görünce" dedi ve takipçilerinden okul tavsiyesi istedi.

İşte Dilan Polat'ın cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar...

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 8

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 9

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti. 

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.

Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 10
Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 11
Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 12
Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı: Sürekli bayılıyordum - 13
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