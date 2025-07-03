Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir?

Portekiz ve dünya futbolu yasa boğuldu. Liverpool ve Portekiz Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Diogo Jota, trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından gözler eşi Rute Cardosa 'ya çevrildi. Diogo Jota, hayatının aşkı Rute Cardoso ile 23 Haziran 2025 tarihinde evlenmişti. Çiftin birlikte üç çocuğu bulunuyordu. Peki, Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir?

Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir? - 1

1996 doğumlu, Porto (Portekiz) kökenli Rute Cardosa, trajik bir şekilde kaybettiği eşi Diogo Jota ile aynı şehirde büyüdü. İkili lise arkadaşları olarak tanıştı; 2013 yılında resmen sevgili oldular.

N-LIFE HABERLERİ

Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir? - 2

Çiftin üç çocuğu var: 2021’de Dinis adlı ilk oğulları, ardından 2023 ve 2024 yıllarında iki kız çocukları dünyaya geldi. Uzun ilişkiden sonra 22 Haziran 2025’te Porto’da evlendiler.

Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir? - 3

Romantik düğün, Porto’da gerçekleşti; Jota son Instagram paylaşımını bu mutluluk anlarıyla yaptı. Rute Cardoso, yeni evli eşi ve üç çocuğuyla aniden yalnız kaldı. Futbol dünyası ve sosyal medya, Rute’ye büyük destek mesajları gönderiyor.


Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir? - 4

Futbolcunun eşi Rute Cardoso, Diogo Jota'nın hayatında her zaman önemli bir figür oldu. İlk gençlik yıllarından itibaren birlikte olan çift, sık sık sosyal medya hesaplarından birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyordu.

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