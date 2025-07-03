Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir?
Portekiz ve dünya futbolu yasa boğuldu. Liverpool ve Portekiz Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Diogo Jota, trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından gözler eşi Rute Cardosa 'ya çevrildi. Diogo Jota, hayatının aşkı Rute Cardoso ile 23 Haziran 2025 tarihinde evlenmişti. Çiftin birlikte üç çocuğu bulunuyordu. Peki, Diogo Jota'nın eşi Rute Cardosa kimdir?
1996 doğumlu, Porto (Portekiz) kökenli Rute Cardosa, trajik bir şekilde kaybettiği eşi Diogo Jota ile aynı şehirde büyüdü. İkili lise arkadaşları olarak tanıştı; 2013 yılında resmen sevgili oldular.