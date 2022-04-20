Dirty Dancing’in yıldızı Jennifer Grey’in burun estetiği pişmanlığı

"KENDİMİ HOLLYWOOD'DAN SÜRGÜN ETTİM"

Dirty Dancing filminin ardından bir daha öylesine etkili ve başarılı bir filmde rol almayan Grey, kendisini Hollywood’dan sürgün ettiğini söyleyerek kitabında şu ifadeye yer verdi:

“Neyi yanlış yaptığımı, 'krallıktan neden sürgün edildiğimi' sorgulamak için çok fazla enerji harcadım.”