Dirty Dancing’in yıldızı Jennifer Grey’in burun estetiği pişmanlığı

"SANKİ GÖRÜNMEZ OLMUŞTUM"

Türkiye’de ‘İlk Aşk, İlk Dans’ adıyla gösterilen ve 1980’li yıllarda tüm dünyada büyük ses getiren Dirty Dancing filminin yıldızı Jennifer Grey, 1990’lı yıllarda, henüz kariyerinin başındayken yaptırdığı burun estetiğinden pişman.

62 yaşındaki oyuncu, yıllar sonra kaleme aldığı Out of the Corne adlı kitabında burun estetiği pişmalığını, "Ben, artık ben değildim. Kimse beni tanımıyordu. Bir gecede kimliğimi de kariyerimi de kaybettim. Sanki görünmez olmuştum” sözleriyle dile getirdi.