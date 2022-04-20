Dirty Dancing’in yıldızı Jennifer Grey’in burun estetiği pişmanlığı

Haberler | 20.04.2022 - 09:41
Türkiye’de ‘İlk Aşk, İlk Dans’ adıyla gösterilen ve 1980’li yıllarda tüm dünyada büyük ses getiren Dirty Dancing filminin yıldızı Jennifer Grey, 1990’lı yıllarda, henüz kariyerinin başındayken yaptırdığı burun estetiğinden pişman.
62 yaşındaki oyuncu, yıllar sonra kaleme aldığı Out of the Corne adlı kitabında burun estetiği pişmalığını, "Ben, artık ben değildim. Kimse beni tanımıyordu. Bir gecede kimliğimi de kariyerimi de kaybettim. Sanki görünmez olmuştum” sözleriyle dile getirdi.
3 Mayıs'ta okurla buluşacak olan anı kitabında Grey, “İlginç olan şu ki estetik benim tüm hayatım boyunca direndiğim bir şeydi ve annem sürekli burnumu yaptırmam gerektiğini söylüyordu” diye yazdı.
Artık hayatta olmayan oyuncu Patrick Swayze ile başrolleri paylaştığı 1987 yapımı Dirty Dancing ile şöhrete kavuşan ve dans sahneleriyle sinema tarihine geçen Grey, kitap tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda, annesinin estetik ısrarlarına rağmen direndiğini söyleyerek, “Yeterince iyiydim. Bunu yapmak zorunda değildim. Gerçekten hissettiğim buydu. Yeterince güzeldim” dedi.
Dirty Dancing filminin ardından bir daha öylesine etkili ve başarılı bir filmde rol almayan Grey, kendisini Hollywood’dan sürgün ettiğini söyleyerek kitabında şu ifadeye yer verdi:
“Neyi yanlış yaptığımı, 'krallıktan neden sürgün edildiğimi' sorgulamak için çok fazla enerji harcadım.”
Grey, estetik ameliyatının sonucu olarak, “Bir gecede kimliğimi ve kariyerimi kaybettim” ifadesini kullandı.
Ameliyat olmadan önce herkesin burnu hakkında yorum yaptığını ama annesi oyuncu Jo Wilder’ın onu ameliyata ikna ettiğini ve bu sayede alacağı rollerde engellerle karşılaşmayacağını söylediğini belirtti.
Ancak ameliyat sonucunun beklediğinden ağır olduğunu söyleyen Grey, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:
"Burun ameliyatı geçirdikten sonra bir film galasına gittim. Oyuncu arkadaşım Michael Douglas'ın bana bakışını görünce onun beni tanımadığını fark ettim. Douglas'ın, benim kim olduğum hakkında bir fikri yoktu. Çünkü ben çok farklı görünüyordum."
Kitabında yazdığına göre, o film galası geçirdiği burun operasyonundan sonra toplum içine karıştığı ilk etkinlikti.
Jo Wilder ile Cabaret’in yıldızı Joel Grey’in kızı olan Jennifer Grey, Avengers yıldızı Clark Gregg ile evliydi, çift 19 yıllık birlikteliğin ardından 2020’de boşandı.