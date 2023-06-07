Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu

Örümcek Adam rolüyle beğeni kazanan İngiliz oyuncu Tom Holland, şu sıralar yeni dizisi The Crowded ile gündemde.
Dizide Holland'ın annesini ise Shameless dizisinde Fiona karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Emmy Rossum canlandırıyor.
Holland, dizide Rossum'un oğlunu canlandırıyor. Ancak ikilinin arasında yaş farkı gündem oldu.
Holland ile Rossum arasında 9 yaş bulunuyor. Emmy Rossum 36, Holland ise 27 yaşında.
ET'ye konuşan Rossum, "Senaryoyu okuduğumda mantıklı geldi. Candy çok genç bir anne, 16 yaşında hamile kaldığında neredeyse kendi de bir çocuktu. Benim 25'ten 35'e yaşlanışımı izliyorsunuz, ki bu aslında şu an olduğumdan daha genç bir yaş" ifadelerini kullandı.
Danny Sullivan karakterinin 1979 yılında silahlı saldırıya karışmasını konu alan 10 bölümlük mini dizinin kadrosunda Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Jason Isaacs, Christopher Abbott ve Thomas Sadoski gibi isimler yer alıyor.