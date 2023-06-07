Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu

ET'ye konuşan Rossum, "Senaryoyu okuduğumda mantıklı geldi. Candy çok genç bir anne, 16 yaşında hamile kaldığında neredeyse kendi de bir çocuktu. Benim 25'ten 35'e yaşlanışımı izliyorsunuz, ki bu aslında şu an olduğumdan daha genç bir yaş" ifadelerini kullandı.