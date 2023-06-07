Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu

The Crowded Room adlı dizide rol alan İngiliz oyuncu Tom Holland ile Emmy Rossum'un arasındaki yaş farkı tartışma konusu oldu.

Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu - 1

Örümcek Adam rolüyle beğeni kazanan İngiliz oyuncu Tom Holland, şu sıralar yeni dizisi The Crowded ile gündemde.

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Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu - 2

Dizide Holland'ın annesini ise Shameless dizisinde Fiona karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Emmy Rossum canlandırıyor.

Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu - 3

Holland, dizide Rossum'un oğlunu canlandırıyor. Ancak ikilinin arasında yaş farkı gündem oldu.

Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu - 4

ARALARINDA 9 YAŞ VAR

Holland ile Rossum arasında 9 yaş bulunuyor. Emmy Rossum 36, Holland ise 27 yaşında.

Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu - 5

ET'ye konuşan Rossum, "Senaryoyu okuduğumda mantıklı geldi. Candy çok genç bir anne, 16 yaşında hamile kaldığında neredeyse kendi de bir çocuktu. Benim 25'ten 35'e yaşlanışımı izliyorsunuz, ki bu aslında şu an olduğumdan daha genç bir yaş" ifadelerini kullandı.

Dizide anne-oğulu canlandıran Tom Holland ile Emmy Rossum'un yaş farkı gündem oldu - 6

Danny Sullivan karakterinin 1979 yılında silahlı saldırıya karışmasını konu alan 10 bölümlük mini dizinin kadrosunda Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Jason Isaacs, Christopher Abbott ve Thomas Sadoski gibi isimler yer alıyor.

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