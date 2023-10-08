Doja Cat'e neo-Nazi tepkisi

"Topla kendini. Bu hiç sevimli ya da komik değil", "Tişörtünü neden saklıyorsun? Üzerinde nazi yazan bir şey giydiğin için utandın mı?" şeklinde yorumlar yağdı.

Doja Cat'in hareketi Twitter'da da eleştirildi ve Rap Alert adlı rap haberleri kanal tarafından onun hakkında atılan bir tweet 50 milyondan fazla kez görüntülendi.