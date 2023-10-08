Doja Cat'e neo-Nazi tepkisi
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Doja Cat, kıyafet seçimiyle eleştiri oklarının hedefinde. Neo-Nazi olarak bilinen komedyen Sam Hyde'ın resminin basılı olduğu tişörtü giyen ünlü şarkıcıya tepki yağdı.
Amerikalı rap şarkıcısı Doja Cat, seçtiği kıyafet nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasına düştü.
Sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 27 yaşındaki şarkıcı, platformlarını ilginç moda anlayışını ve yoldayken yaptığı çılgınlıklarını sergilemek için kullanıyor.
Ancak son paylaşımında komedyen Sam Hyde'ın yüzünün basılı olduğu bir tişört giyince tepkilerin odağında kaldı.