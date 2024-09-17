Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in Bingöl'e atandığı ortaya çıkmıştı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen'in görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olmuştu. Güzellik kraliçesi kararını verdi.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 1

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

N-LIFE HABERLERİ

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 2

BİNGÖL'E ATANDI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 3

Güzellik kraliçesi seçildikten sonra görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olan Bilgen kararını verdi.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 4

TESCİLLİ GÜZELİN KARARI

2. Sayfa'nın haberine göre; İdil Bilgen Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gideceği ardından da Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı öğrenildi.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 5

Öte yandan Miss Turkey seçildikten sonra sosyal medyada birçok olumsuz yoruma maruz kaldı. Bazı ünlüler Bilgen'e destek olurken bazıları da Bilgen hakkında eleştiriler yaptı.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 6

Bu isimlerden biri olan Bülent Ersoy, “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” ifadelerini kullanmıştı.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 7

"BEN BURAYA HALA BİR HEKİM OLARAK KATILMIŞ OLDUM"

Eleştirileri önemsemediğini söyleyen İdil Bilgen ise 

Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 8

"SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜMÜZÜ KAPSAMIYOR"

"Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde" diyen Bilgen, "Bu güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil" ifadelerini kullanmıştı.

Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı - 9

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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