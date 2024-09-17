Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in Bingöl'e atandığı ortaya çıkmıştı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen'in görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olmuştu. Güzellik kraliçesi kararını verdi.
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.