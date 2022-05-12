Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke cinsel istismardan suçlu bulundu

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 13:36 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 13:54
Son dönemde hakkında çıkan cinsel istismar suçlarıyla gündeme gelen 37 yaşındaki oyuncu Zara Phytian ve 59 yaşındaki eşi Viktor Marke, cinsel istismar suçundan yargılanıyor.
13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen çift, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştı. Olayı inceleyen yetkililer, 13 yaşındaki genç kızı 14 kere istismar eden çifti gözaltına aldı.
2005 ve 2008 yılları arasında istismara uğrayan genç kız sessizliğini korumuştu. Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuşmuştu.
Phythian’ın eşi Viktor Marke, 2002 ve 2003 yılları arasında henüz reşit olmayan başka çocukları istismar ettiği için de suçlanıyor.
Phythian, 2016 yılında Benedict Cumberbatch ile rol aldığı Doktor Strange filmiyle ün kazanmıştı. Oyuncu aynı zamanda Underground, The Hike, Alien Uprising, He Who Dares, Kung Fu Darling ve Brutal Dragon gibi yapımlarda yer aldı.