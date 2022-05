Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke cinsel istismardan suçlu bulundu

Phythian’ın eşi Viktor Marke, 2002 ve 2003 yılları arasında henüz reşit olmayan başka çocukları istismar ettiği için de suçlanıyor.





Phythian, 2016 yılında Benedict Cumberbatch ile rol aldığı Doktor Strange filmiyle ün kazanmıştı. Oyuncu aynı zamanda Underground, The Hike, Alien Uprising, He Who Dares, Kung Fu Darling ve Brutal Dragon gibi yapımlarda yer aldı.