Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım

Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranların en sevilen dizileri arasında yer aldı. Aradan yıllar geçse de ne dizi ne de oyuncuları unutuldu.