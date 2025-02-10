Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım
Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan ve Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi. Dizide "Ela" ve "Zenan" karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ve Melike Güner değişimleriyle dikkat çekti.
Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan ve Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi.
Dizide "Ela" ve "Zenan" karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ve Melike Güner değişimleriyle dikkat çekti.