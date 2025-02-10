Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım

Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan ve Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi. Dizide "Ela" ve "Zenan" karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ve Melike Güner değişimleriyle dikkat çekti.

Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım - 1

Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan ve Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi.

Dizide "Ela" ve "Zenan" karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ve Melike Güner değişimleriyle dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım - 2

Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranların en sevilen dizileri arasında yer aldı. Aradan yıllar geçse de ne dizi ne de oyuncuları unutuldu.

Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım - 3

Yasemin Özilhan oyunculuğu bıraksa da Zenan'a hayat veren Melike Güner zaman zaman bazı projelerde yer aldı.

Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım - 4

Dizinin dostluklarıyla dikkat çeken karakterlerden olan Ela ve Zenan yıllar sonra bir araya gelerek sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar.

Yasemin Özilhan, Melike Güner’in ona bir şeyler anlatırken çekilen ve güldükleri hallerini “Sen anlat ben dinlerim” notuyla yayınladı.

Doktorlar dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada... Ela ve Zenan'dan duygulandıran paylaşım - 5

Ünlü isim eğlendikleri anları da takipçileriyle paylaştı.

Özilhan ve Güner'in değişimi ise dikkat çekti. 

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