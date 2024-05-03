Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt

İlk evliliğinden bir çocuğu olan, yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin'den 7 çocuğu olan Hollywood yıldızı Alec Badwin, katıldığı podcast yayınında dokuzuncu çocuğu düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi.

Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt - 1

2012 yılından bu yana Hilaria Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu birlikteliğinden Ilaria Catalina Irena (2), Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4) ve Lucia (3) adında 7 çocuğu olan Alec Baldwin, katıldığı podcast yayınında yeniden baba olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt - 2

66 yaşındaki Emmy ödüllü aktör, "Sabah dört çocuğunu okula bırakıp eve gelen tanıdığım tek kişi benim ve eve geldiğimde hâlâ beni bekleyen 3 çocuğum var" dedi.

Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt - 3

"BU ÇILGINLIK"

Baldwin, sözlerine "Eşim Hilaria ile tanıştık, evlendik ve dokuz yıl içinde yedi çocuğumuz oldu. Bu çılgınlık" diye devam etti.

Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt - 4

"ARTIK BİTTİ"

Alec Baldwin, başka çocuk yapıp yapmayacağı sorusuna da  "Ah dostum, bana bu soruyu sormaya nasıl cesaret edersin? Sanırım artık bitti" şeklinde yanıt verdi.

Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt - 5

BEBEKLERİ ÇOK SEVİYORLAR

Daha önce kendisi ve eşinin bebekleri çok sevdiğinden bahseden Alec Baldwin, bebekleri büyüdükçe "Bir bebek daha sahibi olmak güzel olmaz mıydı?" diye düşündüklerini itiraf etmişti.

Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt - 6

BASINGER'DAN BİR KIZI ve  BİR TORUNU VAR

Öte yandan Alec Baldwin'in 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı daha bulunuyor.

28 yaşındaki Ireland Baldwin, müzisyen Andre Allen Anjos ile birlikteliğinden 2023 yılında bir bebek dünyaya getirdi. Böylece Alec Baldwin de ilk kez torun sahibi oldu. Usta oyuncunun sekizinci çocuğu ile torunu arasında 1,5 yaş farkı bulunuyor.

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