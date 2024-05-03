Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt

BASINGER'DAN BİR KIZI ve BİR TORUNU VAR

Öte yandan Alec Baldwin'in 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı daha bulunuyor.

28 yaşındaki Ireland Baldwin, müzisyen Andre Allen Anjos ile birlikteliğinden 2023 yılında bir bebek dünyaya getirdi. Böylece Alec Baldwin de ilk kez torun sahibi oldu. Usta oyuncunun sekizinci çocuğu ile torunu arasında 1,5 yaş farkı bulunuyor.