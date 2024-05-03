Dokuzuncu kez baba olmak istiyor mu? Alec Baldwin'den yanıt
İlk evliliğinden bir çocuğu olan, yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin'den 7 çocuğu olan Hollywood yıldızı Alec Badwin, katıldığı podcast yayınında dokuzuncu çocuğu düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi.
2012 yılından bu yana Hilaria Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu birlikteliğinden Ilaria Catalina Irena (2), Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4) ve Lucia (3) adında 7 çocuğu olan Alec Baldwin, katıldığı podcast yayınında yeniden baba olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.