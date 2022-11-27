Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago'da yemek yiyen Trump ile rapçi kanye West ikilisinden çelişkili açıklamalar geldi. West, 2024 seçimi için Trump'a başkan yardımcılığı teklif ettiğini söylerken, Trump, West'i "sıkıntılı bir adam" olarak nitelendirdi.

Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar - 1

Donald Trump, görünüşe göre Kanye West ile aralarındaki gerginliği tırmandırıyor.

Bu haftanın başlarında 45 yaşındaki rap şarkıcısı West, Amerikalı bir beyaz üstünlükçü olan siyasi yorumcu Nick Fuentes ile eski başkan Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago'ya gitti. 

Bu ziyaret sonrasında, hem Kanye West hem de Donald Trump birlikte geçirdikleri zaman hakkında çelişkili açıklamalar yaptı. Trump, misafirini hedef alan son açıklamasında West için "ciddi şekilde sorunlu bir adam" nitelendirmesi yaptı.

Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar - 2

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı yeni bir mesajda Kanye West’e karşıt ifadeler kullandı.

Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar - 3

"CİDDİ ŞEKİLDE SORUNLU BİR ADAM"

Trump, açıklamasında, “İşinde ve hemen hemen her şeyde büyük bir yıkıma uğrayan ve bana her zaman iyi davranan ciddi şekilde sorunlu bir adama, sadece siyah olan Ye'ye (Kanye West), Mar-a-Lago'da yalnız görüşme talebine izin vererek yardım ediyorum. Böylece ona çok ihtiyaç duyduğu 'tavsiye' verebiliyorum” diye yazdı. Trump, yemekte "çok az siyaset, fazlasıyla iş" konuştuklarını iddia etti.

Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar - 4

"YARDIMCIM OLMASINI TEKLİF ETTİM"

Trump ile akşam yemeği yediklerini aktaran Kanye West ise görüşmede Trump'a, 2024 başkanlık seçimlerini kazandığında başkan yardımcısının Trump olmasını istediğini söylediğini aktardı.

West, daha önce, 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar - 5

"TRUMP BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Twitter'da yayınladığı videoda ABD'li rapçi, "Sanırım Trump'ın en çok tedirgin olduğu şey, benim ona başkan yardımcım olmasını teklif etmemdi" dedi. West, Trump'ın masada kendisine bağırmaya başladığını ve kazanamayacağını söylediğini aktardı. West ise eski başkana tepkisini, "Dur bakalım Trump, Ye ile konuşuyorsun" diyerek gösterdiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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