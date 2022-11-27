Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar

"CİDDİ ŞEKİLDE SORUNLU BİR ADAM"

Trump, açıklamasında, “İşinde ve hemen hemen her şeyde büyük bir yıkıma uğrayan ve bana her zaman iyi davranan ciddi şekilde sorunlu bir adama, sadece siyah olan Ye'ye (Kanye West), Mar-a-Lago'da yalnız görüşme talebine izin vererek yardım ediyorum. Böylece ona çok ihtiyaç duyduğu 'tavsiye' verebiliyorum” diye yazdı. Trump, yemekte "çok az siyaset, fazlasıyla iş" konuştuklarını iddia etti.