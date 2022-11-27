Donald Trump ile Kanye West'in gizemli buluşmasından çelişkili açıklamalar

Donald Trump, görünüşe göre Kanye West ile aralarındaki gerginliği tırmandırıyor.
Bu haftanın başlarında 45 yaşındaki rap şarkıcısı West, Amerikalı bir beyaz üstünlükçü olan siyasi yorumcu Nick Fuentes ile eski başkan Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago'ya gitti.
Bu ziyaret sonrasında, hem Kanye West hem de Donald Trump birlikte geçirdikleri zaman hakkında çelişkili açıklamalar yaptı. Trump, misafirini hedef alan son açıklamasında West için "ciddi şekilde sorunlu bir adam" nitelendirmesi yaptı.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı yeni bir mesajda Kanye West’e karşıt ifadeler kullandı.
Trump, açıklamasında, “İşinde ve hemen hemen her şeyde büyük bir yıkıma uğrayan ve bana her zaman iyi davranan ciddi şekilde sorunlu bir adama, sadece siyah olan Ye'ye (Kanye West), Mar-a-Lago'da yalnız görüşme talebine izin vererek yardım ediyorum. Böylece ona çok ihtiyaç duyduğu 'tavsiye' verebiliyorum” diye yazdı. Trump, yemekte "çok az siyaset, fazlasıyla iş" konuştuklarını iddia etti.
Trump ile akşam yemeği yediklerini aktaran Kanye West ise görüşmede Trump'a, 2024 başkanlık seçimlerini kazandığında başkan yardımcısının Trump olmasını istediğini söylediğini aktardı.
West, daha önce, 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olduğunu açıklamıştı.
Twitter'da yayınladığı videoda ABD'li rapçi, "Sanırım Trump'ın en çok tedirgin olduğu şey, benim ona başkan yardımcım olmasını teklif etmemdi" dedi. West, Trump'ın masada kendisine bağırmaya başladığını ve kazanamayacağını söylediğini aktardı. West ise eski başkana tepkisini, "Dur bakalım Trump, Ye ile konuşuyorsun" diyerek gösterdiğini söyledi.