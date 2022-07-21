Donald Trump ilk eşi Ivana Trump'ın cenazesine eşi Melania Trump ile birlikte katıldı

IVANA TRUMP KİMDİR?



Çekoslovakya asıllı Ivana, Donald Trump'la 1977 ile 1992 yılları arasında evli kalmış, ayrıldıktan sonra ise mücevher, kıyafet ve güzellik ürünleri alanında iş kadını olarak ismini duyurmuştu.



Trump, 73 yaşında vefat eden ilk eşi için, "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer vermişti.