Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 10:50 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 10:55

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleşmesiyle ilgili Kraliçe II. Elizabeth’in çiftin tüm unvanlarını alması gerektiğini söyledi.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 1

Eski ABD Başkanı , Invictus Games nedeniyle Hollanda’ya giden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i ziyaret eden  ve   ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 2

"PARMAKTA OYNATILIYOR"

Kraliçe’nin Prens ve Markle’ı kraliyet unvanlarından tamamen men etmesi gerektiğini belirten Trump, Prens Harry’nin “birilerinin parmağında oynatıldığı” ifadesini kullandı.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 3

PRENS'E KUKLA BENZETMESİ

Prens Harry için “Daha önce kimsenin böyle kukla olduğunu görmemiştim” ifadesini kullanan Eski ABD Başkanı, Meghan Markle’ı işaret eden imalarda bulundu.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 4

"TÜM UNVANLARI ALINMALI"

Prensi ülkesine karşı ‘saygısız’ olmakla suçlayan Trump, Kraliçenin çiftin elinden tüm unvanları alması gerektiğini ve Birleşik Krallık’a girmelerinin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 5

Açıklamalarını “Meghan’ın pek hayranı sayılmam” diyerek tamamlayan Trump, 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD’ye yerleşen çift için Kraliçe’ye giderek “diz çöküp lütfen demeliler” demişti.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 6

"MEGHAN'I PEK SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEM”

Trump geçmişte “'i çok seviyorum ama Meghan'ın hiç de hayranı sayılmam. Kraliçeyle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem” ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 7

İKİ SENENİN ARDINDAN İLK BULUŞMA

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle, iki senenin ardından ilk defa Kraliçe Elizabeth ile görüştü.

Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı - 8

Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya gitmeden önce İngiltere'ye giden çift, Kraliçe ile gizli bir görüşmede bir araya gelmişti. Görüşme esnasında neler konuştuklarını paylaşan Prens Harry, "Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER