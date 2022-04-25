Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı

"MEGHAN'I PEK SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEM”

Trump geçmişte “Kraliçe Elizabeth'i çok seviyorum ama Meghan'ın hiç de hayranı sayılmam. Kraliçeyle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem” ifadelerini kullanmıştı.