Donald Trump: Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm unvanlarını almalı

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 10:50 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 10:55
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Invictus Games nedeniyle Hollanda’ya giden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i ziyaret eden Meghan Markle ve Prens Harry ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Kraliçe’nin Prens ve Markle’ı kraliyet unvanlarından tamamen men etmesi gerektiğini belirten Trump, Prens Harry’nin “birilerinin parmağında oynatıldığı” ifadesini kullandı.
Prens Harry için “Daha önce kimsenin böyle kukla olduğunu görmemiştim” ifadesini kullanan Eski ABD Başkanı, Meghan Markle’ı işaret eden imalarda bulundu.
Açıklamalarını “Meghan’ın pek hayranı sayılmam” diyerek tamamlayan Trump, 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD’ye yerleşen çift için Kraliçe’ye giderek “diz çöküp lütfen demeliler” demişti.
Trump geçmişte “Kraliçe Elizabeth'i çok seviyorum ama Meghan'ın hiç de hayranı sayılmam. Kraliçeyle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem” ifadelerini kullanmıştı.
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle, iki senenin ardından ilk defa Kraliçe Elizabeth ile görüştü.
Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya gitmeden önce İngiltere'ye giden çift, Kraliçe ile gizli bir görüşmede bir araya gelmişti. Görüşme esnasında neler konuştuklarını paylaşan Prens Harry, "Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.