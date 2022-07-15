Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.07.2022 - 10:37
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump 73 yaşında hayatını kaybetti. Ivana Trump'ın ölüm haberini, sosyal medyadan duyuran isim, Donald Trump oldu.
New York’un Manhattan bölgesindeki evinde ‘baygın ve tepkisiz halde’ bulunduğu belirtilen Ivana Trump’ın ölümünden saatler önce kuaför salonunda randevusu olduğu öğrenildi.
Evin çalışanlarından biri, konuta ulaştığında Ivana Trump’ı, evin merdivenlerinin başında yerde yatarken bulduğunu anlattı.
Trump’ın ölüm nedeni henüz remi olarak açıklanmadı. Ancak Ivana Trump’ın ölümüyle ilgili inceleme yapan dedektifler, Trump'ın muhtemelen tıbbi bir olay geçirdikten sonra merdivenlerden düşerek ölümcül şekilde yaralandığını düşünüyor. Daily Mail’in haberine göre soruşturmayı yürütenler, herhangi bir cinayet şüphesi taşımıyor.
Eric Trump, annesinin Central Park yakınındaki evinden ayrılırken basın mensuplarına, “Bugün çok üzücü bir gün, çok üzücü” ifadesini kullandı. Eric Trump, “Annemiz inanılmaz bir kadındı. İş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir sporcu, parlak bir güzellik, şefkatli bir anne ve arkadaştı” dedi.
Eric Trump ayrıca, Çekya doğumlu annesi için, “Ivana Trump bir hayatta kalandı. Komünizmden kaçtı ve bu ülkeyi kucakladı. Çocuklarına azim ve gücü, şefkat ve kararlılığı öğretti” diye ekledi.
Ivana Trump’ın hayatını kaybettiği gün, kuaför randevusunun olduğu, bugün St. Tropez seyahatine çıkacağı ve eylüle kadar orada tatil yapmayı planladığı öğrenildi.
Ivana Trump’ın ölüm haberini kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla duyuran Donald Trump, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten dolayı çok üzgünüm" dedi.
Trump paylaşımında "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve sevinç kaynağı üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer verdi.
1977'de New York'ta dönemin en ünlü emlak yatırımcılarından Donald Trump'la evlenmişti. Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump adlarında üç çocuğu olan çift, 1992’de boşanmıştı. Ivana ve Donald Trump’ın 10 torunu bulunuyor.
2016'da Donald Trump'ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017'de annelikle ilgili “Raising Trump” adlı kitabı kaleme almıştı.
Ivana Trump, 2020 yılında eski eşi Donald Trump’ın corona virüse yakalanması ve ardından hastanede tedavi görmesiyle ilgili konuşmuş, eski eşi hakkında “İhmalkar” nitelendirmesi yaparken, “Bunun kendisine olacağını hiç düşünmedi” demişti.
ABD Başkanı’nın corona virüse yakalandığını öğrendiğinde şoke olduğunu belirten Ivana Trump, “En temiz, en sağlıklı insandır. En sağlıklı yemekleri yemez ama diğer taraftan çok sağlıklıdır. Her zaman ellerini yıkar ve dikkatlidir. Tek zayıflığı yediği yemekler. Fast food hamburger sever. Bu onun en büyük zaafı” ifadesini kullanmıştı.
İşte Ivana Trump'ın renkli hayatından kareler...