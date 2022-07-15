Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

"KOMÜNİZMDEN KAÇTI"

Eric Trump, annesinin Central Park yakınındaki evinden ayrılırken basın mensuplarına, “Bugün çok üzücü bir gün, çok üzücü” ifadesini kullandı. Eric Trump, “Annemiz inanılmaz bir kadındı. İş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir sporcu, parlak bir güzellik, şefkatli bir anne ve arkadaştı” dedi.

Eric Trump ayrıca, Çekya doğumlu annesi için, “Ivana Trump bir hayatta kalandı. Komünizmden kaçtı ve bu ülkeyi kucakladı. Çocuklarına azim ve gücü, şefkat ve kararlılığı öğretti” diye ekledi.