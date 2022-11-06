Donald Trump'ın Kate Middleton yorumuna Kral Charles ve Prens William'dan küfür yağdı

Bu hafta çıkan bir biyografi kitabında, Kral Charles ve Prens William'ın, Donald Trump'ın Kate Middleton'ın 2012'deki üstsüz fotoğraf olayı hakkındaki yorumlarını duyduktan sonra "küfür yağdırdıları" ortaya çıktı.
Galler Prensesi Kate, o yıl Fransa'da eşi Prens William ile tatil yaparken özel mülkünde üstsüz güneşlenirken fotoğraflanmış, fotoğraflar basında yer almıştı.
Christopher Andersen'ın kaleme aldığı Kral III. Charles biyografisi The King: The Life of Charles III'te (Kral: III. Charles'ın Hayatı) yer alan bir bölüm, baba oğulun, Trump'ın söz konusu açıklamalarına tepkisini ortaya koydu.
Trump o dönem olaydan Middleton'ı sorumlu tutarak şöyle bir tweet atmıştı:
"Kate Middleton harika ama üstsüz güneşlendiyse burada suçlu o. Çıplak güneşlenen Kate'in fotoğrafını çekip tonlarca para kazanmayı kim reddederdi ki? Yapma Kate!"
Kraliyet mülklerinden Clarence House'un kahyalarından birinin anlattığına göre, bu paylaşımı gören Charles ve William tepkilerini küfürler sıralayarak gösterdi.
Başkanlığı döneminde Trump, 2017'de Virginia'daki beyaz milliyetçi mitinginden sonra "her iki tarafta da çok iyi insanlar" olduğunu söylediğinde, hem Charles hem de Prens William ile Prens Harry Clarence House ile Kensington Sarayı arasında telefon trafiği yaparak Trump'ın İngiltere'ye planladığı ve nihayetinde gerçekleşmeyen ziyaretini engellemeye çalıştı.
Öte yandan sadece paylaşılan bir bölümüyle bile büyük ses getiren Christopher Andersen'ın kitabının 8 Kasım'da yayımlanması planlanıyor.
Böylece Kral Charles'ın biyografisi, Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak ve "şimdiden Kraliyet'i sarstığı" öne sürülen kitabı Spare'den (Yedek) önce raflarda yerini alacak.