Donald Trump'ın Kate Middleton yorumuna Kral Charles ve Prens William'dan küfür yağdı

Başkanlığı döneminde Trump, 2017'de Virginia'daki beyaz milliyetçi mitinginden sonra "her iki tarafta da çok iyi insanlar" olduğunu söylediğinde, hem Charles hem de Prens William ile Prens Harry Clarence House ile Kensington Sarayı arasında telefon trafiği yaparak Trump'ın İngiltere'ye planladığı ve nihayetinde gerçekleşmeyen ziyaretini engellemeye çalıştı.