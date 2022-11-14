Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump milyarder Michael Boulos ile evlendi

29 yaşındaki Tiffany Trump'ın düğününde Donald Trump ile eşi Melania Trump, diğer çocukları Donald Jr, Eric Trump ve Ivanka Trump ile en küçük çocuğu Barron Trump da hazır bulundu.

Kamuoyu tarafından daha az tanınan Tiffany Trump, Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples ile evliliğinden olan tek çocuğu.