Donald Trump'ın sabıka fotoğrafına sosyal medya tepkileri

Seçim sonuçlarına müdahale davası için teslim olan eski ABD Başkanı Donald Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti.

Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Trump'ın dördüncü gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmesi hem ABD, hem de dünyanın gündeminde.

Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı. Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

Trump'ın sabıka fotoğrafı, sosyal medyayı hareketlendirdi. Trump'ı alaya alan pek çok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları...