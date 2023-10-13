Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı

"EDİŞELENMEYİ BIRAKTIM"

Hamileliğinin mutlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kourtney Kardashian, “Korkudan kurtulmam biraz zaman aldı. Ameliyattan hemen sonra kendimi bırakabileceğim noktaya ulaştım, endişelenmeyi bıraktım diyebilirim. Artık bebekle her gün konuşuyorum, olumlu bir düşünce yapısına sahibim, başımı dik tutuyorum ve bol bol dua ediyorum. Ve kendimi gerçekten şanslı hissediyorum ve minnettarım. Çok minnettarım, evet. Daha önce böyle bir durumum olmadığından değil ama belki de bana kolay geldiği için hamileliği olduğu gibi kabul ettim" diye konuştu.