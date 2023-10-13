Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı

Şimdilerde dördüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda acil bir operasyon geçirmişti. Ünlü isim, son röportajında hem bu ameliyattan hem de hamileliğinden bahsetti.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 1

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra anne olmak istediğini duyuran ünlü isim, hamileliğini eşinin konserinde duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 2

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian, birkaç ay önce doğmamış oğlunun anne karnındayken bir operasyon geçirmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 3

"DOKTORLARA OĞLUMU KURTARDIKLARI İÇİN MİNNETTARIM"

Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye "Muhteşem doktorlarıma oğlumuzun hayatını kurtardıkları için ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım. Hastanede yanımda olmak için turdan yanıma koşan ve sonrasında bana bakan eşime sonsuz teşekkür ederim. Ve anneme, bu konuda elimi tuttuğun için teşekkür ederim. enzer bir durumu yaşamamış kimsenin bu korku duygusunu anlamaya başlayabileceğini sanmıyorum. Hamileyken bebekleri için savaşmak zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygım var. Şükürler olsun. Hastaneden karnımda ve sağ salim oğlumla çıkmak en gerçek nimetti" notunu düşmüştü.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 4

Heyecanı günden güne büyüyen Kourtney Kardashian, Vanity Fair İtalya'ya verdiği röportajda hamilelik sürecini anlattı.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 5

"PİLATES YOK, KAFEİN YOK, EGZERSİZ YOK"

Kendisini harika hissettiğini vurgulasa da bu hamileliği için farklı doktorlara gittiğini açıklayan ünlü isim, "Bu sefer diğer üç hamileliğin aksine, ilk aylarda bana birçok kısıtlama getiren farklı bir doktor grubu tarafından takip edildim. Egzersiz yok, Pilates yok, kafein yok, uçak yolculuğu yok. Sanırım tüm bu dikkatlilik beni biraz korkuttu çünkü geçmişte hiçbir zaman dikkatli olmak zorunda kalmamıştım" dedi.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 6

"OPERASYON KORKUNÇTU"

Sonrasında geçirdiği acil operasyon hakkında konuşan Kardashian,"Korkunçtu. Ama er ya da geç ayrıntılara gireceğimi hissediyorum çünkü bunun başkalarına yardımcı olabileceğini umuyorum. Ancak henüz hazır hissetmiyorum çünkü gerçekten korkutucuydu" dedi.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 7

"EDİŞELENMEYİ BIRAKTIM"

Hamileliğinin mutlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kourtney Kardashian, “Korkudan kurtulmam biraz zaman aldı. Ameliyattan hemen sonra kendimi bırakabileceğim noktaya ulaştım, endişelenmeyi bıraktım diyebilirim. Artık bebekle her gün konuşuyorum, olumlu bir düşünce yapısına sahibim, başımı dik tutuyorum ve bol bol dua ediyorum. Ve kendimi gerçekten şanslı hissediyorum ve minnettarım. Çok minnettarım, evet. Daha önce böyle bir durumum olmadığından değil ama belki de bana kolay geldiği için hamileliği olduğu gibi kabul ettim" diye konuştu.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı - 8

ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR

2006 yılında Scott Disick ile aşk yaşamaya başlayan Kourtney Kardashian'ın bu ilişkiden üç çocuğu olmuştur. 2015 yılında ayrılan çiftin Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında çocukları var.

Travis Barker'ın da 2004-2008 yılları arasında evli kaldığı Shanna Moakler'dan Landon ile Alabama Luella adında iki çocuğu var.

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