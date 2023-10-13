Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian geçirdiği operasyonu anlattı
Şimdilerde dördüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda acil bir operasyon geçirmişti. Ünlü isim, son röportajında hem bu ameliyattan hem de hamileliğinden bahsetti.
Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra anne olmak istediğini duyuran ünlü isim, hamileliğini eşinin konserinde duyurmuştu.