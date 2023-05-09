Dövüş sporlarına başlayan Mark Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu

Dövüş sporlarına başlayan Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg katıldığı ilk turnuvadan madalyayla döndü. Geçen yıl dövüş sporları eğitimi almaya başlayan 38 yaşındaki milyarder iş insanı, iki hafif sıklet bölümünde hem “gi” hem de “no gi” kıyafetlerini içeren yarışmalarda madalya aldı.
Gi, ağır pamuklu bir ceket, güçlendirilmiş büzme ipli pantolon ve rütbe belirten bir kemerden oluşan bir antrenman üniformasına deniyor.
Madalya alma haberini sosyal medyadan paylaşan Zuckerberg, “İlk Jiu Jitsu turnuvamda yarıştım ve takımım Gerilla Jiu Jitsu için bazı madalyalar kazandım” mesajının sonunda eğitmenlerine de teşekkür etti.
Zuckerberg yeni tutkusunu, “Bunda çok ilkel bir şey var, bilmiyorum. Başladığımdan beri, bir grup arkadaşımı bu sporla tanıştırdım. Beraber antrenman yapıyoruz ve beraber güreşiyoruz. Sevdiğim belli bir yoğunluk var" diye ifade etti.
2022`nin sonlarında Zuckerberg, Covid-19 salgını sırasında karma dövüş sanatları da dahil olmak üzere çeşitli sporlara ilgi duyduğunu açıklamıştı.