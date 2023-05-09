Dövüş sporlarına başlayan Mark Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu

Zuckerberg yeni tutkusunu, “Bunda çok ilkel bir şey var, bilmiyorum. Başladığımdan beri, bir grup arkadaşımı bu sporla tanıştırdım. Beraber antrenman yapıyoruz ve beraber güreşiyoruz. Sevdiğim belli bir yoğunluk var" diye ifade etti.