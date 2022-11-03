Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Yapılan açıklamada, "Rapçiler hem kahramanı hem de kötüyü oynayabilen karmaşık karakterlerle dolu dünyalar yaratan hikaye anlatıcılarıdır. Ancak rap sözleri, diğer sanat formlarına göre siyahların yaratıcılığını ve sanatçılığını suç haline getirmek için itiraf olarak kullanılıyor."