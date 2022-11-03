Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın

50 Cent, Post Malone, Alicia Keys, 21 Savage, Christina Aguilera, Drake, Jack Harlow ve Travis Scott gibi sanatçılar rap sözlerinin ABD mahkemelerinde suç delili olarak kullanılmasına karşı açık mektup yayınladı.

Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın - 1

The New York Times ve Atlanta Journal-Constitution'da yayınlanan Art on Trial: Protect Black Art (Yargılanan Sanat: Siyah Sanatını Koruyun) başlıklı mektuba 50 Cent, Post Malone, Alicia Keys, 21 Savage, Christina Aguilera, Drake, Jack Harlow ve Travis Scott gibi isimler imza attı.

Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın - 2

Yayınlanan bildiriye Warner, Sony ve Universal gibi plak şirketlerinin yanı ısıra Spotify, TikTok ve YouTube Music de destek verdi.

Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın - 3

Mektupta savcıların, davalarda rap sözlerini kanıt olarak kullanmaktan vazgeçmesi istendi.

Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın - 4

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Yapılan açıklamada, "Rapçiler hem kahramanı hem de kötüyü oynayabilen karmaşık karakterlerle dolu dünyalar yaratan hikaye anlatıcılarıdır. Ancak rap sözleri, diğer sanat formlarına göre siyahların yaratıcılığını ve sanatçılığını suç haline getirmek için itiraf olarak kullanılıyor."

Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın - 5

Mektupta, şarkı sözlerinin bu şekilde kullanılmasının yanlış olduğu ve anayasayla korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği savunuldu.

N-LIFE HABERLERİ

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