Drake, Alicia Keys, Travis Scott ve Post Malone gibi yıldız isimlerden ortak açıklama: Şarkı sözleri suç delili olmasın

The New York Times ve Atlanta Journal-Constitution'da yayınlanan Art on Trial: Protect Black Art (Yargılanan Sanat: Siyah Sanatını Koruyun) başlıklı mektuba 50 Cent, Post Malone, Alicia Keys, 21 Savage, Christina Aguilera, Drake, Jack Harlow ve Travis Scott gibi isimler imza attı.