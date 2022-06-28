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Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 15:20

Ünlü Kanadalı şarkıcı Drake, ABD'nin Hidden Hills bölgesinde 14,8 milyon dolara satışa çıkardığı evini 12 milyon dolara sattı. Hidden Hills, pek çok ünlünün evlerinin bulunduğu lüks bir bölge olarak biliniyor.

Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 1

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Drake, Kaliforniya Hidden Hills'teki Robbie Williams’tan satın aldığı ve 14,8 milyon dolara satışa çıkardığı evini 12 milyon dolara anlaşarak sattı.

Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 2

180 milyon dolarlık servete sahip olan Kanadalı şarkıcının satmış olduğu evde yok yok.

Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 3

Özel bir çıkmaz sokakta yer alan lüks evde, rustik ve modern tarzın karışımı bir mimari öne çıkıyor.

Bin 100 metrekare büyüklüğündeki evin yüksek tavanlı yapısı, geniş pencereleri dikkat çekiyor.

Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 4

Malikanede, 25 kişilik bir tiyatro salonu, mağara şeklinde açık yüzme havuzu, ahşap panelli bir kitaplık, mermerle çevrili derin küvetler ve çift lavabo içeren lüks bir spa bulunuyor.

Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 5

İşte Drake'in 12 milyon dolara sattığı evinden kareler...

Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 6
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 7
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 8
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 9
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 10
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 11
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 12
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 13
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 14
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 15
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 16
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 17
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 18
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 19
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 20
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 21
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 22
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 23
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 24
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 25
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 26
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 27
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 28
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 29
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 30
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 31
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 32
Drake Hidden Hills'teki malikanesini 12 milyon dolara sattı - 33

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