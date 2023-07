Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi?

Beş Grammy ödüllü rap şarkıcısı Drake, meslektaşı 21 Savage ile birlikte 2022 çıkışlı ortak albümleri "Her Loss"un tanıtımı için "It's All A Blur" adlı turneye başladı.

36 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısı, Chicago konserinde "Look What You've Done" şarkısını, ritme göre kafasını sallayan genç versiyonuyla birlikte söyledi. Ünlü şarkıcının yanındaki genç Drake'in bir hologram mı yoksa gerçek mi olduğu tartışma yarattı.