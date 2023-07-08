Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi?

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Drake'in "It's All A Blur" adlı turne kapsamında verdiği konserde yanında oturan genç haliyle birlikte şarkı söyledi. Sosyal medyada gerçek mi hologram mı tartışması başladı.

Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi? - 1

Beş Grammy ödüllü rap şarkıcısı Drake, meslektaşı 21 Savage ile birlikte 2022 çıkışlı ortak albümleri "Her Loss"un tanıtımı için "It's All A Blur" adlı turneye başladı.

36 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısı, Chicago konserinde "Look What You've Done" şarkısını, ritme göre kafasını sallayan genç versiyonuyla birlikte söyledi. Ünlü şarkıcının yanındaki genç Drake'in bir hologram mı yoksa gerçek mi olduğu tartışma yarattı.

N-LIFE HABERLERİ

Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi? - 2

Kafa karıştırıcı konser görüntüsü üzerine sosyal medyada gerçek mi hologram mı tartışmasına katılan hayranları, görüntüleri defalarca izleyip ayrıntılardan ipuçları yakalamaya çalıştı.

Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi? - 3

Ancak görüntüde Drake'in yanındaki gençlik haline elindeki kitabı vermesi, hologram olmadığı görünüşünü kanıtladı.

Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi? - 4

Gençlik halinin hologramıyla birlikte sahne performansı sergilediği düşünülen Drake'e önce  övgüler yağdı. Ancak daha sonra bunun bir hologram olmadığı, bir aile dostunun Drake'in gençliğini canlandırdığı anlaşıldı. 

Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi? - 5

TELEFON FIRLATTILAR

Konserin bir başka bölümündeyse, seyircilerden biri Drake'e telefon fırlattı. Olayın TikTok'ta paylaşılan videosunda, şarkıcı sahnenin kenarına yakın bir yerde ayakta dururken, kalabalıktan fırlatılan bir telefonun Drake'in koluna çarptığı görülüyor.

Drake kısa bir an için koluna bakıyor ve tek kelimeyi atlamadan şarkısını sürdürüyor.

Drake'in gençlik hali hologram mı gerçek mi? - 6

Son dönemde konserlerde sanatçılara, aralarında peynir tekerleği, ölünün külleri, cep telefonu gibi tuhaf nesnelerin fıtlatılması trendi yükselirken, Adele, geçtiğimiz günlerde Las Vegas konserinde buna bir son verilmesi için çağrı yapmıştı.

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