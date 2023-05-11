Drew Barrymore eski sevgilisi Justin Long'un yeni nişanlısı Kate Bosworth'u konuk etti

Oyuncu Kate Bosworth ile meslektaşı Justin Long nişanlandı. Long, daha önce oyuncu Drew Barrymore ile ilişki yaşamıştı. Bu üçlüyü gündeme taşıyan, Kate Bosworth'un, Drew Barrymore'un kendi adını taşıyan televizyon programına konuk olması.
The Drew Barrymore Show'a konuk olan Bosworth ile Barrymore, programda Justin Long hakkında konuştu.
Eski sevgili Drew Barrymore, "Çok önemli bir ortak tandığımız var. Benim çok sevgili eski dostum, erkek arkadaşım, sevgili arkadaşım Justin Long ve Kate bu dünyada birbirlerini buldu, inanılmaz keyifli, bağlı, birbirlerinin elini tutan, sizin de desteklediğiniz bir çift oldu" şeklinde konuştu.
Kate Bosworth'un cevabı da "Bu çok şeker. O seni çok seviyor. Çok derece içten seviyor" şeklinde oldu.
Drew Barrymore, TV programında geçen yıl da eski sevgilisi Justin Long'u konuk etmişti. Barrymore, Bosworth'a "Justin'e programa katılıp katılmayacağını sorduğumda buna senin cevabın ne oldu?" diye sordu.
Bosworth'un yanıtı, "Soruyu yönelttiğinde onunla birlikteydim. 'Drew benimle program yapmak istiyor' dedi. Ben de 'Evet, bunu yapman gerekiyor' diye yanıt verdim. Çünkü siz birbirinize çok değer veriyorsunuz" şeklinde oldu.
Kate Bosworth, Justin Long'dan evlenme teklifi aldığını geçen ay açıklamıştı. İkili, Mart 2022'den bu yana birlikte.
Drew Barrymore ile Justin Long ise 2007 ile 2010 yılları arasında birlikteydi.