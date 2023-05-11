Drew Barrymore eski sevgilisi Justin Long'un yeni nişanlısı Kate Bosworth'u konuk etti

Drew Barrymore, TV programında geçen yıl da eski sevgilisi Justin Long'u konuk etmişti. Barrymore, Bosworth'a "Justin'e programa katılıp katılmayacağını sorduğumda buna senin cevabın ne oldu?" diye sordu.

Bosworth'un yanıtı, "Soruyu yönelttiğinde onunla birlikteydim. 'Drew benimle program yapmak istiyor' dedi. Ben de 'Evet, bunu yapman gerekiyor' diye yanıt verdim. Çünkü siz birbirinize çok değer veriyorsunuz" şeklinde oldu.