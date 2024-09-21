Dua Lipa cesur tarzıyla festivale damga vurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, dün akşam düzenlenen 2024 iHeartRadio Müzik Festivali'ne zincir detaylı siyah takımıyla damga vurdu.

Dua Lipa cesur tarzıyla festivale damga vurdu - 1

Gwen Stefani ve Camila Cabello gibi isimlerin de katıldığı festival, dün akşam Las Vegas'ta gerçekleşti.

Festivale siyah parlak bir takımla katılan Dua Lipa, stiline gümüş tonlarında zincirlerle hareket kattı. Doğal tonlarda bir makyaj yapan Lipa, ayakkabı tercihini ise bilekten bağlamalı  bir topuklu ayakkabıdan yana kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Dua Lipa cesur tarzıyla festivale damga vurdu - 2

Bir süredir İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığı konuşulan Dua Lipa, geceye yalnız katıldı.

Dua Lipa cesur tarzıyla festivale damga vurdu - 3

Lipa, geçtiğimiz haftalarda son albümü Radical Optimism için 2025'te çıkacağı dünya turnesini duyurmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER