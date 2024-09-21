Dua Lipa cesur tarzıyla festivale damga vurdu

Gwen Stefani ve Camila Cabello gibi isimlerin de katıldığı festival, dün akşam Las Vegas'ta gerçekleşti.

Festivale siyah parlak bir takımla katılan Dua Lipa, stiline gümüş tonlarında zincirlerle hareket kattı. Doğal tonlarda bir makyaj yapan Lipa, ayakkabı tercihini ise bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabıdan yana kullandı.