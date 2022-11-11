 Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti

Dubai Şeyhi el Maktum’dan kaçıp İngiltere’ye sığınan ve ardından boşanan Prenses Haya’nın aldığı 554 milyon sterlin tazminatla kendisine yeni hayatının adımlarını atıyor. Galler'de bir otel satın alan Prenses Haya, buradaki belirli alanı lüks malikaneye dönüştürüp kullanacak.

Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti - 1

Geçtiğimiz yıl Dubai Şeyhi el Maktum’dan kaçıp İngiltere’ye sığınan ve ardından boşanan Prenses Haya Galler'de yaşayacak.


Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti - 2

İngiliz Daily Mail, Prenses Haya'nın yeni yaşamını mercek altına aldı. Habere göre; 48 yaşındaki Prenses Haya Galler'de bir otel satın aldı ve burayı lüks malikaneye dönüştürüp yaşayacak.


Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti - 3

Prensesin boşanmadan aldığı parayla bu oteli aldığı ve malikaneye dönüştürerek çocukları ile burada yeni bir hayat kuracağı da ifade edildi.


Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti - 4

Prenses Haya'nın önemli bir arazide yer alan ve ismi açıklanmayan bir aile tarafından işletilen otelde daha önce konakladığı ve aşık olduğu belirtildi.


Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti - 5

Maktum’un, Prenses Haya’ya 554 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verilmiş ve bu rakam İngiltere’de bir mahkemenin verdiği en yüksek boşanma tazminatı olarak tarihe geçmişti.

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