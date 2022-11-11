Dubai Şeyhi el Maktum'dan boşanan Prenses Haya'nın yeni hayatı: Aldığı tazminatla tarihe geçmişti

Geçtiğimiz yıl Dubai Şeyhi el Maktum’dan kaçıp İngiltere’ye sığınan ve ardından boşanan Prenses Haya Galler'de yaşayacak.
İngiliz Daily Mail, Prenses Haya'nın yeni yaşamını mercek altına aldı. Habere göre; 48 yaşındaki Prenses Haya Galler'de bir otel satın aldı ve burayı lüks malikaneye dönüştürüp yaşayacak.
Prensesin boşanmadan aldığı parayla bu oteli aldığı ve malikaneye dönüştürerek çocukları ile burada yeni bir hayat kuracağı da ifade edildi.
Prenses Haya'nın önemli bir arazide yer alan ve ismi açıklanmayan bir aile tarafından işletilen otelde daha önce konakladığı ve aşık olduğu belirtildi.
Maktum’un, Prenses Haya’ya 554 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verilmiş ve bu rakam İngiltere’de bir mahkemenin verdiği en yüksek boşanma tazminatı olarak tarihe geçmişti.