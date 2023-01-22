Dubai'deki otel açılışında Beyonce'ye bir saat için 24 milyon dolar ödendi

Beyoncé, Jay Z, Kendall Jenner ve Swedish House Mafia bir araya geldiyse, bunun gösterişli bir etkinlik olduğunu hemen anlamak mümkün.

Dubai'deki Atlantis The Royal'in lansmanı yıldızlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu. Ancak açılışın yıldızı, 2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce oldu.