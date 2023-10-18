Dünya genelinde ünlü isimlerden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

İngiliz oyuncu ve rap sanatçısı Riz Ahmed, Instagram hesabındaki paylaşımda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "Gazze'de şu an yaşanan ve işgal altındaki Filistin'de on yıllarca süren hadiseler korkunç ve yanlıştır. Bu eziyetin derinliği ve gerçekliği görmezden gelinemez." ifadelerini kullandı.

Ahmed, Gazze'de sivillere ve hayati altyapılara yönelik gelişigüzel saldırılara, gıda, su ve elektrik tedarikinin engellenmesine son verilmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sadece tek bir yöne bakarsak karanlığa daha fazla batarız. Fakat şu an yaşanan şey tam da bu. Gazze'de yarısı çocuk olan sivillerin vakti tükenirken yüzümüzü çevirmemiz isteniyor. İnsanlığın yanındaysak sesimizi yükseltmeli ve masum canların ölmesini önlemeliyiz."