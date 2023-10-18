Dünya genelinde ünlü isimlerden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Ünlü Hollywood oyuncusu John Cusack ise X hesabında, Chicago'da katıldığı Filistin'e destek yürüyüşündeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:
"Katıldığım gösteride duymadıklarımı size söyleyeyim. İsrail'e ölüm ve Yahudilere ölüm sloganı duymadım. Duyduğum tek şey, Filistin'i bu gaddar işgalden kurtarmamız gerektiği sloganlarıydı. İnsanlar cehenneme dönmüş ve susuz, yemeksiz, elektriksiz kalmış bir alanda sevdikleri için endişe ediyordu. İnsanların nesiller boyunca hapse atılmış, aşağılanmış, taciz edilmiş, zulme uğramış, hedef alınmış ve öldürülmüş aile mensuplarının kişisel hikayelerini paylaştıklarına şahitlik ettim."
İngiliz komedyen Shazia Mirza da Instagram hesabında Filistin'deki insani yardım misyonlarına bağış yapma çağrısında bulundu.
Filistinli ud üçlüsü Le Trio Joubran'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "Filistin'de yaşanan trajediye tanıklık ederken şaşkınlık, suskunluk ve şok içindeyiz. Dünya, Filistin halkına uygulanan ve Nakba'yı anımsatan korkunç bir soykırıma tanıklık ediyor. Küresel bir toplum olarak nasıl olur da bütün bir halkın sistematik bir şekilde yok edilmesine seyirci kalabilirsiniz? Ortak insanlığımıza nasıl sırtımızı döndük?" açıklaması yapıldı.