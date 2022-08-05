Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni

Haberler | 05.08.2022 - 09:45
Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, BTS üyelerinin askerlik hizmetini yapmalarının konser vermelerine engel olmayacağını duyurdu.
Savunma Bakanı Lee Jong-sup, “BTS üyelerinin askerlik hizmetlerini yaparken konser de verebilmelerinin bir yolu bulunacak” diye konuştu.
Güney Kore vatandaşı olan 18-28 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay süreyle mecburi askeri hizmette bulunmaları gerekiyor.
Daha önce BTS üyelerine bir istisna yapılmış ve 30 yaşına dek askerliklerini erteleyebilecekleri belirtilmişti.
Güney Kore’de tüm erkeklerin askerlik yapması mecburi tutuluyor.