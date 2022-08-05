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Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni

Haberler | 05.08.2022 - 09:45

Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni çıktı. Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup BTS üyelerinin askerlik hizmeti sırasında konser vermelerine izin verilebileceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni - 1

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, BTS üyelerinin askerlik hizmetini yapmalarının konser vermelerine engel olmayacağını duyurdu.


Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni - 2

Savunma Bakanı Lee Jong-sup, “BTS üyelerinin askerlik hizmetlerini yaparken konser de verebilmelerinin bir yolu bulunacak” diye konuştu.


Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni - 3

Güney Kore vatandaşı olan 18-28 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay süreyle mecburi askeri hizmette bulunmaları gerekiyor.


Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni - 4

Daha önce BTS üyelerine bir istisna yapılmış ve 30 yaşına dek askerliklerini erteleyebilecekleri belirtilmişti.


Dünyaca ünlü grup BTS'e özel askerlik izni - 5

Güney Kore’de tüm erkeklerin askerlik yapması mecburi tutuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

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