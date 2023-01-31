Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan artık yürüyemiyor

Dünyanın en tanınmış güreşçisi olarak nitelendirilen, ünlü televizyon yüzü ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği sırt ameliyatı sonrası yürüyemez hale geldi.
Gerçek adı Terry Gene Bollea olan 69 yaşındaki Amerikan güreşçisi, geçirdiği operasyonun, sinirlerine verdiği zarar sonrası değnekle yürüyebilir hale geldi.
Vücudunun alt kısmının hareket etmekte zorlandığı öğrenilen Hogan'la ilgili hayranlarını üzen haberi, kendisi gibi güreşçi arkadaşı Kurt Angle duyurdu. Angle, güreşçinin belden aşağısının hiçbir şey hissedemediğini, şu anda bir bastonla yürüdüğünü ve bu nedenle bacaklarını biraz da olsa kullanabildiğini düşündüğünü söyledi.
Güreşçinin bilinmeyen bir nedenle sırtındaki sinirlerin çıkarıldığı öğrenilirken bacaklarındaki hasarın kalıcı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.
Haber, Hogan ve Angle gibi birçok ikonik güreş figürünün sık sık boy gösterdiği, yılın en büyük güreş etkinliği olan WrestleMania’ya hazırlanırken geldi.
Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, "dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi" olarak biliniyor.
Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.
Güreş sırasında ve sonrasında Hogan, oyunculuk da yaptı. 1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.