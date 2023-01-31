Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan artık yürüyemiyor

Vücudunun alt kısmının hareket etmekte zorlandığı öğrenilen Hogan'la ilgili hayranlarını üzen haberi, kendisi gibi güreşçi arkadaşı Kurt Angle duyurdu. Angle, güreşçinin belden aşağısının hiçbir şey hissedemediğini, şu anda bir bastonla yürüdüğünü ve bu nedenle bacaklarını biraz da olsa kullanabildiğini düşündüğünü söyledi.