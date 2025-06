2011'de Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisindeki pozlarıyla uzun süre adından söz ettiren ünlü model, Tower Heist (2011), The Other Woman (2014) ve The Layover (2017) gibi filmlerde rol aldı.

Upton, 2014 yılında People dergisi tarafından "dünyanın en seksi kadını" ilan edilmişti.