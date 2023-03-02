Dünyaca ünlü şarkıcılar Kral Charles'ın konser teklifini reddetti

BBC'nin yayınlayacağı konser için 100 binden fazla bilet ücretsiz olarak kamuoyuna dağıtıldı. Ancak kraliyetin konser verecek isim bulmakta zorlandığı ortaya çıktı.



Daily Mail'in haberine göre Adele ve Ed Sheeran'e konser vermesi için teklif götürüldü. Kral'ın şarkıcıların sahne alması için çok "hevesli" olduğu bilinse de ret cevabı aldığı biliniyor.