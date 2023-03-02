Dünyaca ünlü şarkıcılar Kral Charles'ın konser teklifini reddetti

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.
Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreninin ardından düzenlenecek olan Coronation Big Lunch etkinliğinde dünyaca ünlü birçok ismin sahne alması bekleniyordu. Ancak iddialara göre, sanatçıların birçoğu Kral'ın çağrısına "Hayır" yanıtını verdi.
BBC'nin yayınlayacağı konser için 100 binden fazla bilet ücretsiz olarak kamuoyuna dağıtıldı. Ancak kraliyetin konser verecek isim bulmakta zorlandığı ortaya çıktı.
Daily Mail'in haberine göre Adele ve Ed Sheeran'e konser vermesi için teklif götürüldü. Kral'ın şarkıcıların sahne alması için çok "hevesli" olduğu bilinse de ret cevabı aldığı biliniyor.
Sheeran'in Teksas'ta bir konserinin olduğu Adele'in ise ABD'de olduğu ama net bir sebep sunmadığı belirtildi.
90'lı yıllara damgasını vuran Spice Girls, efsanevi sanatçı Elton John ve son dönemin parlayan şarkıcılarından Harry Styles'ın da Kral'ın teklifini geri çevirdiği belirtildi.
Take That, Kylie ve Dannii Minogue, Andrew Lloyd Webber, Lionel Richie ve Olly Murs konserde kesin olarak sahne alacak isimler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreninde Queen ve Adam Lambert, Diana Ross, Alicia Keys, Elton John, Craig David, Elbow, Rod Stewart ve Celeste gibi isimler sahne almıştı.