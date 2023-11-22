Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var
BBC 2023 yılının dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve başarılarıyla bu listede yer alan kadınlar arasında Amal Clooney, Barbie filminin yıldızı America Ferrera, eski ABD First Lady'si Michelle Obama ve yapay zeka (AI) uzmanı Timnit Gebru gibi isimler yer alıyor. Listede "elektronik sütyen" icadıyla tanınan bilim insanı Canan Dağdeviren de yer alıyor.
BBC bu yıl en çok ilham veren 100 kadınını açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve imza attıkları işlerle öne çıkan isimler arasında eğlence dünyasından teknoloji dünyasına birçok isim yer alıyor. İşte BBC 100 Kadın listesinden bazı öne çıkan isimler...
Hollywood yıldızı George Clooney'nin eşi insan hakları avukatı Amal Clooney