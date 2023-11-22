Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var

MEME KANSERİNE KARŞI SÜTYEN İCAT ETTİ

Listede bilim insanı ve mucit Canan Dağdeviren de yer alıyor.

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir 'elektronik sütyen' icat etti.

Dağdeviren listede yer almasıyla ilgili "BBC'nin 11.sini düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesinde olmaktan, Cumhuriyet'in 100. yılında bu listede Türkiye Cumhuriyet’ini temsil ederek "Biz de varız!" diyebilmekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.