Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var

BBC 2023 yılının dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve başarılarıyla bu listede yer alan kadınlar arasında Amal Clooney, Barbie filminin yıldızı America Ferrera, eski ABD First Lady'si Michelle Obama ve yapay zeka (AI) uzmanı Timnit Gebru gibi isimler yer alıyor. Listede "elektronik sütyen" icadıyla tanınan bilim insanı Canan Dağdeviren de yer alıyor.

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 1

BBC bu yıl en çok ilham veren 100 kadınını açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve imza attıkları işlerle öne çıkan isimler arasında eğlence dünyasından teknoloji dünyasına birçok isim yer alıyor. İşte BBC 100 Kadın listesinden bazı öne çıkan isimler...

Hollywood yıldızı George Clooney'nin eşi insan hakları avukatı Amal Clooney

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 2

MEME KANSERİNE KARŞI SÜTYEN İCAT ETTİ

Listede bilim insanı ve mucit Canan Dağdeviren de yer alıyor.

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir 'elektronik sütyen' icat etti.

Dağdeviren listede yer almasıyla ilgili "BBC'nin 11.sini düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesinde olmaktan, Cumhuriyet'in 100. yılında bu listede Türkiye Cumhuriyet’ini temsil ederek "Biz de varız!" diyebilmekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 3

Çalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doçent Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söylemişti.

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 4

Bu yıl Barbie filmindeki monoloğuyla akıllarda yer eden America Ferrera

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 5

Eski ABD First Lady'si avukat, yazar ve hak savunucusu Michelle Obama

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 6

93 yaşındaki model ve influencer Licia Fertz

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 7

Ballon d'Or ödüllü futbolcu Aitana Bonmatí

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 8

Güzellik şirketi sahibi Huda Kattan

Dünyanın en etkili 100 kadını açıklandı: Listede bir Türk bilim insanı var - 9

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