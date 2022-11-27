'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları

Thylane Blondeau, henüz altı yaşındayken "dünyanın en güzel kızı" unvanını almıştı. İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren Fransız model, şimdi 21 yaşında.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Blondeau'nun son paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Fransız model Thylane Blondeau, dünyaca ünlü bir mücevher markası için objektif karşısına geçti.