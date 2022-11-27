'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren ve ‘dünyanın en güzel kızı’ şeklinde lanse edilen Thylane Blondeau, artık 21 yaşında. Fransız modelin sosyal medyada paylaştığı son pozlarına beğeni yağdı.

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 1

Thylane Blondeau, henüz altı yaşındayken "dünyanın en güzel kızı" unvanını almıştı. İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren Fransız model, şimdi 21 yaşında.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Blondeau'nun son paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Fransız model Thylane Blondeau, dünyaca ünlü bir mücevher markası için objektif karşısına geçti. 

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 2

Instagram hesabında 6 milyondan fazla takipçisi olan Thylane Blondeau, eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı.

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 3

15 yıl önce Vogue dergisinin çocuk özel sayısında ‘dünyanın en güzel kızı' olarak tanıtılan Fransız model, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken ‘Haven May’ adında bir marka yarattı.

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 4

Blondeau, kendi markasıyla kıyafet koleksiyonu hazırladı.

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 5

Blondeaui 10 yaşındayken Vogue Paris’e cinsellik çağrışımlı verdiği tartışmalı pozla gündeme geldi.

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 6

16 yaşındayken L'Oréal’in marka temsilcisi oldu.

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 7

İşte Thylane Blondeau'nun sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarından bazıları...

'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 8
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 9
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 10
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 11
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 12
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 13
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 14
'Dünyanın en güzel kızı' unvanlı Thylane Blondeau'dan 21 yaş pozları - 15

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