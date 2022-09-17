Galeri

Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti: Jeff Bezos yerine Gautam Adani

Haberler | 17.09.2022 - 17:30

Hintli iş insanı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti: Jeff Bezos yerine Gautam Adani - 1

Hintli iş insanı Gautam Adani, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından etti.


Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti: Jeff Bezos yerine Gautam Adani - 2

Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Gautam Adani, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.


Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti: Jeff Bezos yerine Gautam Adani - 3

Bezos'un servetinin 145.8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146.9 milyar dolarlık servetiyle listede yükseldi.


Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti: Jeff Bezos yerine Gautam Adani - 4

Uzmanlar bu değişimi yüzde 26'dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlıyor.


Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti: Jeff Bezos yerine Gautam Adani - 5

Listenin birinci sırasında ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk var.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER