Dünyanın en zengin insanı Elon Musk 13. kez baba oldu!
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk 13. kez baba oldu. Yazar Ashley St. Clair, beş ay önce Musk'ın bebeğini dünyaya getirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz yıl beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis ile bebek sahibi olan 53 yaşındaki Musk'ın bir kez daha baba olduğu ortaya çıktı!