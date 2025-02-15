Dünyanın en zengin insanı Elon Musk 13. kez baba oldu!

X platformunda paylaşım yapan yazar, Musk ile yaklaşık beş ay önce bebek sahibi olduklarını açıkladı:



"Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım ancak son günlerde medyanın, vereceği zarara bakmaksızın, bunu açıklamayı planladığı açıkça ortaya çıktı."