Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri!
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Galataport İstanbul’da yer alan dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde konser verdi. Sanatçı, deniz seviyesinin 8 metre altında sevenleriyle buluştu.
Hande Yener, dün akşam Galataport İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı.
Usta sanatçı, Galataport İstanbul’da yer alan dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde sevenleriyle buluştu. En hit şarkılarını seslendiren sanatçı, denizin 8 metre altında konser verdi.