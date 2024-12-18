Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Galataport İstanbul’da yer alan dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde konser verdi. Sanatçı, deniz seviyesinin 8 metre altında sevenleriyle buluştu.

Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 1

Hande Yener, dün akşam Galataport İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı.

Usta sanatçı, Galataport İstanbul’da yer alan dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde sevenleriyle buluştu. En hit şarkılarını seslendiren sanatçı, denizin 8 metre altında konser verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 2

Galataport İstanbul'da Aralık ayında birbirinden farklı organizasyonlar yapılıyor. Son etkinliğin adresi, günde 15 bin yolcu kapasitesine sahip yer altı yolcu terminali oldu.

Hande Yener denizin metrelerce altında sevilen şarkılarını söyledi.

Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 3

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, "Bu akşamki etkinliğin önemli noktalarından bir tanesi de burası gümrüklü alana açıldığından dolayı İstanbulluların göremediği bir bölgesi Galataport İstanbul'un. Biz de bu proje ile çok gurur duyuyoruz. İstanbullluların da gurur duymasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 4

Galataport İstanbul'da tüm yolcu operasyonu yerin altında gerçekleşiyor. Bu da sahil şeridinin kapak sistemi sayesinde gemi olmadığında halka açılabilmesine olanak sağlıyor.

Bali, "Buradaki tüm tur otobüsleri aslında lojistik ihtiyaçlar pasaport kontrolleri her şey yerin altında yapılıyor. Bu da dünya kruvaziyer sektöründeki dinamikleri de değiştiren bir işleyiş biçimi" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 5

Galataport 2024'te 400 bin yolcu ağırladı. Bu sayının 2025'te 1,5 katına çıkması bekleniyor.

İşte dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde gerçekleşen konserden yansıyanlar...

Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 6
Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri! - 7
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