Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminalinde Hande Yener konseri!

Galataport İstanbul'da tüm yolcu operasyonu yerin altında gerçekleşiyor. Bu da sahil şeridinin kapak sistemi sayesinde gemi olmadığında halka açılabilmesine olanak sağlıyor.

Bali, "Buradaki tüm tur otobüsleri aslında lojistik ihtiyaçlar pasaport kontrolleri her şey yerin altında yapılıyor. Bu da dünya kruvaziyer sektöründeki dinamikleri de değiştiren bir işleyiş biçimi" ifadelerine yer verdi.