Dünya trans kadın güzellik yarışması düzenlendi

Haberler - ntv.com.tr - AFP | 28.06.2022 - 10:21 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:25
Dünya çapında trans kadınlar güzellik yarışması düzenlendi. Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.
Tayland’da düzenlenen yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı. Kolombiyalı Jasmine Jimenez’in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.
Tayland televizyonunda cumartesi günü canlı yayınlanan güzellik yarışması finalinde yarışmacılar gece elbiselerinin yanı sıra kendi ülkelerini temsil eden ulusal kostümlerle de sahneye çıktı.
Soru-cevap bölümünde Ravena, trans güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi. Ravena ayrıca, "İnsan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel yanının sadece bilgi dolu bir kafaya sahip olmak olmadığını düşünüyorum. Sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı” dedi.
Yarışmadan önce yarışma organizatörleri tarafından yayınlanan bir videoda Ravena, cinsiyet geçişinin "kolay olmadığını" söyledi.
Yarışmada ödülünü annesine adayan Ravena, "Kendi evime kabul edilmek, trans yolculuğum boyunca aldığım en iyi hediye" dedi.
Miss International Queen adıyla düzenlenen güzellik yarışması, 2004’ten beri düzenleniyor. Yarışma, 2021’de pandemi nedeniyle iptal edilmişti.
Ravena, tacın yanı sıra yaklaşık 12 bin 700 dolar para ödülü ve sponsorlardan hediyeler aldı.
İşte diğer yarışmacılar ve kraliçe adaylarının ulusal kostümleri...
Venezuela güzeli Sofia Salomon
Puerto Rico güzeli Catalina La Bella
Peru güzeli Javiera Arnillas Cartagena
Tayland güzeli Kwanlada Rungrojampa
Vietnam güzeli Phung Truong Tran Dai
Malezya güzeli Papai Cici
Laos güzeli Minladar Engmany
Güney Kore güzeli Jin
Japonya güzeli Yushin
Peru güzeli Javiera Arnillas Cartagena
Meksika güzeli Alejandra Morales
Ekvador güzeli Mirka Alejandra Borja Ochoa
Kolombiya güzeli Jasmine Jimenez
Hindistan güzeli Namitha Marimuthu
Honduras güzeli Luciana Romero
Brezilya güzeli Eloa Rodrigues
Kanada güzeli Patricia Jane Bustillo