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Dünya trans kadın güzellik yarışması düzenlendi

Haberler - ntv.com.tr - AFP | 28.06.2022 - 10:21 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:25

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, bu yıl Tayland'da yapıldı. Birinci, Filipinler'den Fuschia Anne Ravena oldu.

Dünya trans kadın güzellik yarışması düzenlendi - 1

Dünya çapında trans kadınlar güzellik yarışması düzenlendi. Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.  

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Tayland’da düzenlenen yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı. Kolombiyalı Jasmine Jimenez’in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.

Dünya trans kadın güzellik yarışması düzenlendi - 3

Tayland televizyonunda cumartesi günü canlı yayınlanan güzellik yarışması finalinde yarışmacılar gece elbiselerinin yanı sıra kendi ülkelerini temsil eden ulusal kostümlerle de sahneye çıktı.

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Soru-cevap bölümünde Ravena, trans güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi. Ravena ayrıca, "İnsan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel yanının sadece bilgi dolu bir kafaya sahip olmak olmadığını düşünüyorum. Sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı” dedi.

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Yarışmadan önce yarışma organizatörleri tarafından yayınlanan bir videoda Ravena, cinsiyet geçişinin "kolay olmadığını" söyledi.

Yarışmada ödülünü annesine adayan Ravena, "Kendi evime kabul edilmek, trans yolculuğum boyunca aldığım en iyi hediye" dedi.

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Miss International Queen adıyla düzenlenen güzellik yarışması, 2004’ten beri düzenleniyor. Yarışma, 2021’de pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

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Ravena, tacın yanı sıra yaklaşık 12 bin 700 dolar para ödülü ve sponsorlardan hediyeler aldı.

İşte diğer yarışmacılar ve kraliçe adaylarının ulusal kostümleri...

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Venezuela güzeli Sofia Salomon

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Puerto Rico güzeli Catalina La Bella

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Peru güzeli Javiera Arnillas Cartagena

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Tayland güzeli Kwanlada Rungrojampa

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Vietnam güzeli Phung Truong Tran Dai

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Malezya güzeli Papai Cici

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Laos güzeli Minladar Engmany

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Güney Kore güzeli Jin

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Japonya güzeli Yushin

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Peru güzeli Javiera Arnillas Cartagena

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Meksika güzeli Alejandra Morales

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Ekvador güzeli Mirka Alejandra Borja Ochoa

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Kolombiya güzeli Jasmine Jimenez

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Hindistan güzeli Namitha Marimuthu

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Honduras güzeli Luciana Romero

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Brezilya güzeli Eloa Rodrigues

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Kanada güzeli Patricia Jane Bustillo

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