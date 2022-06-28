Dünya trans kadın güzellik yarışması düzenlendi

Soru-cevap bölümünde Ravena, trans güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi. Ravena ayrıca, "İnsan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel yanının sadece bilgi dolu bir kafaya sahip olmak olmadığını düşünüyorum. Sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı” dedi.