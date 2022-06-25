Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın

İfadesinde doğrudan Maxwell'e seslenmek istediğini vurgulayan Giuffre, "Ghislaine, 22 yıl önce, 2000 yılının yaz mevsiminde sen beni Florida'daki Mar a Lago Otel'de fark ettin ve bir tercih yaptın. Beni takip edip Jeffrey Epstein'a sunmayı seçtin. Sadece birkaç saat sonra sen ve o beni ilk kez taciz ettiniz" diye konuştu.