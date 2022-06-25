Galeri

Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın

Haberler | 25.06.2022 - 16:52

Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell ve Prens Andrew üçgeninde dönen ve tüm dünyada gündem olan taciz skandalının mağdurlarından Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı. Giuffre ifadesinde Maxwell'e, "Sen bana cehennemin kapılarını açtın" diyerek seslendi.

Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın - 1

Prens Andrew'nun zor günler geçirmesine neden olan Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell seks ticareti davasının kurbanlarından Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı. Andrew aleyhine de cinsel taciz davası açan Virginia Giuffre ifadesinde Ghislaine Maxwell'e seslenerek, "Ghislaine, sen bana cehennemin kapılarını açtın" dedi.

Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın - 2

Giuffre kendisinin iki yıldan fazla bir süre boyunca yani 16 ile 19 yaşları arasında Maxwell'ın kurbanı olduğunu belirtti.

Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın - 3

İfadesinde doğrudan Maxwell'e seslenmek istediğini vurgulayan Giuffre, "Ghislaine, 22 yıl önce, 2000 yılının yaz mevsiminde sen beni Florida'daki Mar a Lago Otel'de fark ettin ve bir tercih yaptın. Beni takip edip Jeffrey Epstein'a sunmayı seçtin. Sadece birkaç saat sonra sen ve o beni ilk kez taciz ettiniz" diye konuştu.

Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın - 4

Giuffre, sözlerini şöyşe sürdürdü: "Siz birlikte bana fiziksel, ruhsal, cinsel ve duygusal olarak zarar verdiniz. Siz, bana sözcüklerle tarif edilemeyecek şeyler yaptınız"

Dünyayı sarsan taciz davasında Virginia Giuffre'nin ifadesi ortaya çıktı: Sen, bana cehennemin kapılarını açtın - 5

Giuffre daha önce yaptığı açıklamada ise 2001 yılında, 17 yaşındayken Londra'da Prens Andrew ile ilişkiye girmesi için milyarder Epstein ve sevgilisi Maxwell tarafından zorlandığını iddia etmişti. Giuffre, ayrıca Epstein'ın New York ve Virgin Adaları'ndaki evlerinde Prens ile ilişkiye zorlandığını da ileri sürmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER