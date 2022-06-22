Düşes Camilla'dan dikkat çeken Diana açıklaması: Devamlı eleştirilmek ve suçlanmak kolay değil

"BUNUNLA YAŞAMANIN BİR YOLUNU BULMANIZ GEREKİYOR"

İngiliz Vogue dergisine konuşan 74 yaşındaki Camilla, eskiden bu yana büyük bir kitle tarafından devamlı eleştirilmenin ve suçlanmanın çok zor olduğunu söyleyerek, “O kadar uzun süre incelendim ki, bununla yaşamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kimse daima hedef olmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz” dedi.