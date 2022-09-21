Duy Beni 12. yeni bölüm fotoğrafları

DUY BENİ YENİ BÖLÜM KONUSU

Bahar’ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Polis, bu sorunun peşinde iz ararken, Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

Dağhan’ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir.

Selim ise Bahar’ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim’in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.