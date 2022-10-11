Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor

NELER YAŞANACAK?

Hazal Ekim’le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat’a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler.