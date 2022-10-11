Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisi yeni bölümde ifşa mesajları başlıyor. İşte 15. yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...

Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 1

NELER YAŞANACAK?

Hazal Ekim’le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat’a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler.

Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 2

Bu sırada okuldaki öğrencilerin telefonlarına 'Beyaz fil'den ifşa mesajları düşmeye başlar. Önce Bekir ve Ozan ifşa edilir.

Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 3

Daha sonra sıra Kanat ve Melisa’ya gelecektir. Bu sırada Leyla ortadan kaybolur. Suna evden kaçar ve Derviş’in evine sığınır. Evde korkunç bir şey görür. Acaba tüm bu olaylar bağlantılı mıdır?


Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 4

İşte yeni bölümden diğer fotoğraflar...

Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 5
Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 6
Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 7
Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 8
Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 9
Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 10
Duy Beni 15. bölüm fotoğrafları: İfşa mesajları başlıyor - 11

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