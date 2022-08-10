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Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 10.08.2022 - 11:31

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Yeni bölüm fotoğrafları yayınlanan Duy Beni 11 Ağustos Perşembe akşamı Star'da seyirci karşısına çıkacak.

Duy Beni 6. bölüm fragmanı 

Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 2

6. BÖLÜM KONUSU

Ekim Aziz’in kurduğu tuzağa düşmüştür.Kanat’ın Leyla’ya da zarar verecek düşüncesi onu alt üst eder.Acaba öğrendiği gerçekleri ona anlatabilecek midir?Diğer tarafta Leyla, hayatında yeni bir sayfa açmış ve hak ettiğini düşündüğü Gerçek Koleji’ne geri dönmüştür.

Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Yanında bu kez arkadaşı sandığı Melisa karşısında bir zamanlar can dostu  ama şimdi düşmanı kabul ettiği Ekim vardır.Üstelik Kanat’ın ona aşık olduğunu düşünmektedir.Leyla bu düşünceler içindeyken Kanat Ekim’em aşık olduğunu söyler.

 

Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Diğer tarafta okuldaki zorbalığın tekrar hedefi olan Emine, herkesi dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.Sırlar teker teker ortaya çıkarken Kanat’ların evinde başka bir trajedi yaşanır.Bahar hoca herkesi istemeden olsa bir gerçekle yüzleştirecektir.Selim hoca  ise kendi geçmişinin acısıyla öğrencilerini korumak için bu kez farklı bir yol dener.Sınıfın tahtasına ders konusu olarak“ Zorbalık Mahkemesi” yazar.Öğrenciler neyle karşılaşacaklarını bilmeden onlara gösterilen sandalyelere otururlar.Kararı yine öğrenciler verecektir.

Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 5

İşte yeni bölümden diğer kareler...

Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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