Duy Beni dizisinden 6. yeni bölüm fotoğrafları

Diğer tarafta okuldaki zorbalığın tekrar hedefi olan Emine, herkesi dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.Sırlar teker teker ortaya çıkarken Kanat’ların evinde başka bir trajedi yaşanır.Bahar hoca herkesi istemeden olsa bir gerçekle yüzleştirecektir.Selim hoca ise kendi geçmişinin acısıyla öğrencilerini korumak için bu kez farklı bir yol dener.Sınıfın tahtasına ders konusu olarak“ Zorbalık Mahkemesi” yazar.Öğrenciler neyle karşılaşacaklarını bilmeden onlara gösterilen sandalyelere otururlar.Kararı yine öğrenciler verecektir.