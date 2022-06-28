Duy Beni dizisinin yayın tarihi belli oldu

Haberler | 28.06.2022 - 14:15
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisi için geri sayım başladı.
7 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle Star ekranlarında olacak dizinin konusu ise şöyle: Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) ’in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya (Helin Kandemir) bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba mahallenin çok yakınındaki çok zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.
Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebzede olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla’ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır.
O Leyla’ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim’le birlikte Bekir (Taha Bora Elkoca) ve Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz) de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!
Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek. Selim Bender (Berk Hakman) hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır.