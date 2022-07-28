Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli: Zorbalık her yerde başımıza gelebilir

Duy Beni'yi diğer gençlik dizilerinden ayıran nedir?



- Duy Beni çok kaliteli ve özenle kurulmuş, ince işlenip sık dokunmuş dünyası. Ve tabii bir de herkese, her yaştan insana hitap etmesi. Zorbalık dediğimiz şey sadece o yaşlarda insanın başına gelen bir şey değil. Bu, daha küçükken evde de olabilir, biraz sonra okulda da olabilir. Sonra belki iş hayatında bile başa gelebilir. Bu sebeple Duy Beni herkesin izleyebileceği ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir iş. Bahsi geçen kolej, içerisinde bulunan öğretmeni veya öğrencisi herkes bambaşka hikayelere ve anlamlara sahip, yani benim için Duy Beni’yi diğer gençlik dizilerinden ayıran derin bir iş olması diyebilirim. Tabii bildiğimiz liselere de hiç benzemiyor burası, alışılagelmiş bir yer değil. Bu farklılıklar Duy Beni’yi Duy Beni yapan en önemli faktörler bence.