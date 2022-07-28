Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli: Zorbalık her yerde başımıza gelebilir

Haberler - ntv.com.tr | 28.07.2022 - 07:22
Duy Beni'nin hikayesi nasıl ilerleyecek, seyirci neler görecek?
- Seyirciler, çok orijinal ve izlemeye alışık olmadıkları bir diziyle buluştu. Duy Beni hikayesi, bir genç kızın sebebi ve faili meçhul bir olayla bacaklarını kaybetmesi ve bu kazadan mahallede bulunan Gerçek Koleji’nin sorumlu tutulması üzerine kolejin mahalleden 3 öğrenciyi burslu bir şekilde okula almasıyla başlıyor. Sonrasında olaylar olaylar, kolejdeki sır kapıları bir bir açılıyor. İzleyici için her bölüm bir öncekinden daha çok merak uyandırıyor bence.
Dizideki rolünüzü anlatır mısınız?
- İzleyici beni Bahar karakteri ile görüyor. Okulun rehberlik öğretmeni. Bambaşka hayatlarda bambaşka şekillerde büyüyen tüm liseli gençlerin ihtiyacı var aslında Bahar hocaya. Öğrencilerin hayatlarında ki az önce bahsettiğim sır kapılarını Bahar hoca aralar belki.
Bahar nasıl biri, neyi hedefliyor?
- Bahar bir rehberlik öğretmeni. Zorbalığın karşısında olan bir karakter. Öğrencilerin yaptıkları hataları minimum düzeyde tutup onları iyiye sevketmeye çalışıyor.
Duy Beni'yi diğer gençlik dizilerinden ayıran nedir?
- Duy Beni çok kaliteli ve özenle kurulmuş, ince işlenip sık dokunmuş dünyası. Ve tabii bir de herkese, her yaştan insana hitap etmesi. Zorbalık dediğimiz şey sadece o yaşlarda insanın başına gelen bir şey değil. Bu, daha küçükken evde de olabilir, biraz sonra okulda da olabilir. Sonra belki iş hayatında bile başa gelebilir. Bu sebeple Duy Beni herkesin izleyebileceği ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir iş. Bahsi geçen kolej, içerisinde bulunan öğretmeni veya öğrencisi herkes bambaşka hikayelere ve anlamlara sahip, yani benim için Duy Beni’yi diğer gençlik dizilerinden ayıran derin bir iş olması diyebilirim. Tabii bildiğimiz liselere de hiç benzemiyor burası, alışılagelmiş bir yer değil. Bu farklılıklar Duy Beni’yi Duy Beni yapan en önemli faktörler bence.
Hayat verdiğiniz karakterinizle ortak ya da zıt özellikleriniz neler?
- Bahar’la ortak özelliğimiz iyi niyetli ve sevgi dolu oluşumuz. Sorunlar karşısında çözümcül yaklaşıyor olmak. Sadece Bahar sorunlar karşısında zaman zaman naif kalabiliyor ancak ben mücadele etmeye daha açık biriyim.