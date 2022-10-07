'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması

Şu sıralar 'Duy Beni' dizisinde rol alan oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo (Seyfullah Sağır) geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi.
Galataport'ta düzenlenen bir partiye katılan Soytürk, çıkışta 'Sefo' ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı.
26 yaşındaki Soytürk, TV100'de yer alan habere göre şöyle konuştu: "Sefo benim arkadaşım. İki yıldır görüşüyoruz, çok sevdiğim bir arkadaşım."
(Fotoğraf: Habertürk)
Birliktelik iddialarını yalanlayan Soytürk, "Onun dışında başka hiçbir şey yok. Hayatımda biri var ama o Sefo değil" dedi.
İşte Öztürk'ün Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...