'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması

'Duy Beni'nin yıldızı oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile Emirgan'da görüntülenmesinin ardından konuştu. Birliktelik iddialarını yalanlayan Soytürk, "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" dedi.

'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 1

Şu sıralar 'Duy Beni' dizisinde rol alan oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo (Seyfullah Sağır) geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi.


'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 2

Galataport'ta düzenlenen bir partiye katılan Soytürk, çıkışta 'Sefo' ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı.


'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 3

26 yaşındaki Soytürk, TV100'de yer alan habere göre şöyle konuştu: "Sefo benim arkadaşım. İki yıldır görüşüyoruz, çok sevdiğim bir arkadaşım."

(Fotoğraf: Habertürk)

'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 4

Birliktelik iddialarını yalanlayan Soytürk, "Onun dışında başka hiçbir şey yok. Hayatımda biri var ama o Sefo değil" dedi.

'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 5

İşte Öztürk'ün Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 6
'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 7
'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 8
'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 9
'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 10
'Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması - 11

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