Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor

“AYAK İZLERİMİ TAKİP ETMESİ BÜYÜK ONUR”

Dwayne Johnson da kızının güreşe başlamasına ilişkin, “Her şeyden önce, kızımın benim ayak izlerimi takip etmek istemesi ne büyük bir onur. Ama daha da önemlisi o aslında kendi yolunu çizip yükselmek istiyor ki bu çok önemli” dedi.