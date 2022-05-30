Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 16:38
Oyunculuk yapmaya başlamadan önce profesyonel bir güreşçi olan 'The Rock' lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson’ın kızı Simone Johnson da babası gibi profesyonel olarak güreşe başladığını açıkladı.
20 yaşındaki Johnson, yakın zamanda WWE’de (ABD’li profesyonel güreş şirketi) ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Simone, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Ava Raine’ takma adıyla sahaya çıkacağını duyurdu.
Öte yandan Simone, iki yıl önce WWE ile sözleşme imzalayarak, büyük babası ‘Soulman’ ve büyük büyük babası ‘Yüksek Şef’ten sonra ailedeki dördüncü nesil güreşçi olacak.
Dwayne Johnson da kızının güreşe başlamasına ilişkin, “Her şeyden önce, kızımın benim ayak izlerimi takip etmek istemesi ne büyük bir onur. Ama daha da önemlisi o aslında kendi yolunu çizip yükselmek istiyor ki bu çok önemli” dedi.