Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 16:38

Ünlü aktör Dwayne Johnson’ın kızı Simone Johnson da babası gibi profesyonel olarak güreşe başladığını açıkladı. Babasının yolundan gitmeye karar veren Johnson, yakın zamanda ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor - 1

Oyunculuk yapmaya başlamadan önce profesyonel bir güreşçi olan 'The Rock' lakaplı ünlü oyuncu ın kızı Simone Johnson da babası gibi profesyonel olarak güreşe başladığını açıkladı.

Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor - 2

20 yaşındaki Johnson, yakın zamanda WWE’de (ABD’li profesyonel güreş şirketi) ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor - 3

Simone, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Ava Raine’ takma adıyla sahaya çıkacağını duyurdu.

Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor - 4

DÖRDÜNCÜ NESİL GÜREŞÇİ

Öte yandan Simone, iki yıl önce WWE ile sözleşme imzalayarak, büyük babası ‘Soulman’ ve büyük büyük babası ‘Yüksek Şef’ten sonra ailedeki dördüncü nesil güreşçi olacak.

Dwayne Johnson'ın kızı da profesyonel güreşe adım atıyor - 5

“AYAK İZLERİMİ TAKİP ETMESİ BÜYÜK ONUR”

Dwayne Johnson da kızının güreşe başlamasına ilişkin, “Her şeyden önce, kızımın benim ayak izlerimi takip etmek istemesi ne büyük bir onur. Ama daha da önemlisi o aslında kendi yolunu çizip yükselmek istiyor ki bu çok önemli” dedi.

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