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Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı

Haberler - İHA - DHA | 25.07.2022 - 15:32

Şarkıcı Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Bilgin, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 1

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı 'in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 2

Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 3

Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 4
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 5
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 6
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 7
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 8
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 9
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 10
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 11
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 12
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 13
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 14
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 15
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 16
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 17
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 18
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 19
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı - 20

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