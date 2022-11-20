Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları

AŞIKLAR, CLEVELAND'DA

Düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, geçtiğimiz ay Cleveland'da çekilen pozlarını "Bakarken filtreye gerek yok" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Keyfi yerinde olduğu görünen güzel oyuncu, eşiyle çektiği kareyi de kalp emojisiyle yayınlamıştı. Buna kayıtsız kalmayan Osman da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.