 Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları

2022 yılının Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen eşi ile ABD'ye giden Şahin, mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları - 1

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları - 2

AŞIKLAR, CLEVELAND'DA

Düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, geçtiğimiz ay Cleveland'da çekilen pozlarını "Bakarken filtreye gerek yok" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Keyfi yerinde olduğu görünen güzel oyuncu, eşiyle çektiği kareyi de kalp emojisiyle yayınlamıştı. Buna kayıtsız kalmayan Osman da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları - 3

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Basketbolcu ile mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlanan oyuncu, son olarak Amerika sokaklarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları - 4

Ünlü oyuncunun "Bir zamanlar Hollywood'da" notunu düştüğü karelere binlerce beğeni ve yorum geldi. Osman da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve mavi kalplerle yorum yaptı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları - 5

Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.

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