Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan Amerika pozları

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.
Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.
Düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, geçtiğimiz ay Cleveland'da çekilen pozlarını "Bakarken filtreye gerek yok" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Keyfi yerinde olduğu görünen güzel oyuncu, eşiyle çektiği kareyi de kalp emojisiyle yayınlamıştı. Buna kayıtsız kalmayan Osman da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Basketbolcu ile mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlanan oyuncu, son olarak Amerika sokaklarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü oyuncunun "Bir zamanlar Hollywood'da" notunu düştüğü karelere binlerce beğeni ve yorum geldi. Osman da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve mavi kalplerle yorum yaptı.
Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.