Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Çift, nikahlarından yansıyan mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

27 yaşındaki Cedi ve 28 yaşındaki Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.