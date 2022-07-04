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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 10:21

Geçtiğimiz cumartesi günü evlenen oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman’ın nikahından yeni fotoğraflar geldi. Makedonya'da evlenen çiftin sosyal medyada paylaştığı yeni düğün fotoğraflarına beğeni yağdı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 1

Ünlü oyuncu  ve basketbolun yıldızı  geçtiğimiz cumartesi günü Makedonya'da dünyaevine girdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 2

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Çift, nikahlarından yansıyan mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

27 yaşındaki Cedi ve 28 yaşındaki Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 3

İkilinin nikahı, Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde gerçekleşirken, göl üzerindeki nikaha çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katıldı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 4

DÜĞÜN ÇEŞME'DE

Öte yandan ikilinin, 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapacakları biliniyor.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 5

İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahından kareler...

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 6
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 7
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 8
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 9
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler - 10

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