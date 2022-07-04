Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni kareler

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 10:21
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolun yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz cumartesi günü Makedonya'da dünyaevine girdi.
Çift, nikahlarından yansıyan mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
27 yaşındaki Cedi ve 28 yaşındaki Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İkilinin nikahı, Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde gerçekleşirken, göl üzerindeki nikaha çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katıldı.
Öte yandan ikilinin, 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapacakları biliniyor.
İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahından kareler...